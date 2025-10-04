Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
4 de octubre de 2025
88°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Mets le dan permiso al coach boricua José “Cheo” Rosado para buscar trabajo en otro equipo

La organización de Nueva York hizo una reestructuración en el staff de trabajo del dirigente Carlos Mendoza

4 de octubre de 2025 - 12:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José "Cheo" Rosado, al fondo en una sesión de Edwin Díaz, estuvo las últimas dos temporadas con los Mets como coach de bullpen. (Carlos Giusti/Staff)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Los Mets de Nueva York prescindieron del coach de lanzadores Jeremy Hefner como parte de una reestructuración del personal, después de decidir mantener al mánager venezolano Carlos Mendoza a pesar de no haber llegado a los playoffs con la nómina de apertura más cara en el béisbol.

RELACIONADAS

Los coaches de bateo Jeremy Barnes y Eric Chávez y el coach de tercera base Mike Sarbaugh tampoco regresarán, informó el equipo el viernes. El coach de banca John Gibbons renunció, y el coach de receptores Glenn Sherlock se retira.

Mientrs, el coach del bullpen, el exlanzador boricua José “Cheo” Rosado, tiene permiso para hablar con otros equipos.

Rosado estuvo dos temporadas como coach de bullpen de los Mets. Rosado será el adiestrador de lanzadores de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Hefner está siendo reemplazado a pesar de algunas historias de éxito notables durante seis temporadas con los Mets, incluyendo a David Peterson y Sean Manaea.

Peterson fue un ganador de diez juegos en 2024 con un ERA de 2.90, el mejor de su carrera. Manaea igualó su mejor marca personal con 12 victorias el año pasado y una efectividad de 3.47. Pero ese número se disparó a 5.64 en 15 apariciones este año, incluyendo 12 aperturas.

El pitcheo y la defensa fueron los mayores problemas para un equipo que tuvo un récord de 38-55 en los últimos 93 juegos después de ser el mejor de la MLB con 45-24 en junio.

La ofensiva no estuvo libre de culpa después de la firma en la temporada baja del dominicano Juan Soto con un contrato de $765 millones por 15 años. El megacontrato elevó el costo de la nómina de los Mets a $429 millones en salario y el impuesto de lujo proyectado.

Al declarar esta semana que Mendoza regresaría, el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, dijo que el resto del cuerpo técnico sería evaluado.

Al coach asistente de lanzadores Desi Druschel también le dieron permiso para hablar con otros equipos. El coach de primera base Antoan Richardson, el coach de estrategia Danny Barnes y el asistente de coaching Rafael Fernández han sido invitados a regresar.

Tags
Mets de Nueva YorkGrandes LigasMLBClásico Mundial de Béisbol
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 4 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: