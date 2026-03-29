Los Cubs extienden el contrato de Nico Hoerner por $141 millones

Los Cubs de Chicago finalizaron un nuevo contrato con Nico Hoerner, un acuerdo de $141 millones por seis años que consolida al segunda base como una pieza clave para la franquicia.

El equipo anunció la decisión el domingo y tenía prevista una conferencia de prensa con Hoerner al término de la serie ante Washington.

El contrato se extiende hasta la temporada 2032 e incluye al menos una parte del dinero diferido.

El contrato a largo plazo para Hoerner llega después de que el jardinero central 'All-Star’ Pete Crow-Armstrong aceptara un acuerdo de $115 millones por seis años. Los Cubs anunciaron el contrato de Crow-Armstrong tras la derrota 10-4 el jueves en el día inaugural ante los Nationals.

Hoerner, de 28 años, fue seleccionado en la primera ronda del draft amateur de 2018 procedente de Stanford. Está comenzando su última temporada bajo un contrato de 35 millones de dólares por tres años que se cerró en marzo de 2023.

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Fue un elemento clave el año pasado, cuando Chicago ganó 92 juegos y llegó a la postemporada por primera vez desde 2020. Bateó para .297 con siete jonrones, 61 carreras impulsadas y 29 bases robadas en 156 juegos, la mejor cifra de su carrera. Hoerner también ganó su segundo Guante de Oro.

Bateó para .419 (13 de 31) en los playoffs de 2025, con un porcentaje de embasamiento de .424 y un OPS de .973.

Hoerner debutó en las Grandes Ligas en septiembre de 2019, bateando para .282 con tres jonrones y 17 carreras impulsadas en 20 juegos en el tramo final. Tuvo una actuación destacada en 2022, cuando bateó para .281 con 10 jonrones, 55 carreras impulsadas y 20 bases robadas en 135 juegos.

Hoerner, quien ganó su primer Guante de Oro en 2023, tiene promedio de bateo de .282, con 36 jonrones, 279 carreras impulsadas y 132 bases robadas en 706 juegos de su carrera.

Intocable Edwin “Sugar” Díaz

LOS ÁNGELES — Por otro lado, el día en que cumplió 31 años, Will Smith conectó un jonrón de dos carreras que significó la ventaja con dos outs en la octava entrada, y llevó el sábado a los Dodgers de Los Ángeles hacia una victoria de 3-2 sobre los Diamondbacks de Arizona, barridos en la serie de tres duelos.

Smith comenzó la noche en que se distribuyeron muñecos con su imagen yéndose de 3-0. Después de que Mookie Betts recibió una base por bolas, Smith envió un lanzamiento 2-2 del relevista venezolano Juan Morillo (0-1) por encima de la barda del jardín central, para darles a los Dodgers una ventaja de 3-2.

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El boricua Edwin “Sugar” Díaz retiró a los tres bateadores con tres elevados consecutivos en el noveno episodio para conseguir su segundo salvamento consecutivo. Volvió a trotar al ritmo de la trompetista Tatiana Tate, que hacía sonar su canción de entrada, “Narco”, desde las gradas del jardín izquierdo cerca del bullpen.

Los fanáticos se pusieron de pie y se movieron al compás de la música.

Will Klein (1-0) se apuntó la victoria como relevista, al permitir una carrera y ponchar a un rival en la octava.

Por los Diamondbacks, Ketel Marte se fue de 3-1, Geraldo Perdomo de 4-1 y Carlos Santana de 3-0. El venezolano Jorge Barrosa se fue de 3-1 con una anotada.