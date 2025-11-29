Los Leones de Ponce suman su tercera blanqueada seguida al vencer a Carolina

Los Leones de Ponce continúan inspirados desde el montículo y volvieron a imponer su dominio este viernes al derrotar 2-0 a los Gigantes de Carolina, consiguiendo su tercera blanqueada consecutiva en la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Con este resultado, la novena ponceña se convirtió en la segunda franquicia en alcanzar las 10 victorias, mejorando su récord a 10-5 con una racha de tres triunfos al hilo. Por su parte, Carolina cayó a 7-8, sufriendo su quinta derrota consecutiva.

El cuerpo monticular selvático continúa registrando una impresionante actuación, acumulando 30 entradas corridas sin permitir carreras. El esfuerzo combinado de seis brazos sostuvo la blanqueada y mantuvo el ritmo dominante que ha caracterizado al conjunto durante la joven campaña.

Los Leones consiguieron la primera anotación en la parte alta de la tercera entrada cuando Jesmuel Valentín conectó sencillo al bosque central para impulsar a Dalton Guthrie desde la intermedia.

PUBLICIDAD

Más adelante, en el octavo episodio, Ponce sumó la segunda y última vuelta del desafío cuando Alex Dickerson recibió base por bolas, Jankel Ortiz entró como corredor emergente y Edwin Díaz conectó doble remolcador al jardín izquierdo para el definitivo 2-0.

El derecho Bryant Salgado (2-0) se adjudicó la victoria con cinco entradas en blanco, mientras Fernando Cabrera, Noel Pinto, Eric García, Gabriel Rodríguez y Andrew Marrero completaron el trabajo desde la loma. Marrero, quien logró su quinto juego salvado, continúa firme como líder del torneo en rescates.

Kazuo Ohno (0-3) cargó con la derrota por los Gigantes, luego de permitir una carrera, cinco hits, una base por bolas y recetar dos ponches en cuatro capítulos.

Triunfos para los Indios y Cangrejeros

En Mayagüez, los Indios (7-8) lograron su tercera victoria seguida al superar 3-1 a los Senadores de San Juan (5-10).

Todas las carreras locales llegaron en la octava mediante un elevado de sacrificio de Eddie Rosario y un doble de dos carreras de Anthony García.

Keylan Killgore(1-0) fue el ganador y Carlos Francisco obtuvo su primer salvamento.