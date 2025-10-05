Opinión
5 de octubre de 2025
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Mariners caen en la particular tendencia de equipo con ‘bye’

Las novenas que no disputaron el comodín perdieron dos de los cuatro enfrentamientos que iniciaron el sábado en las series divisionales de MLB

5 de octubre de 2025 - 3:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Tigers de Detroit vencieron a los Mariners en entradas extras el sábado en la noche, en la apertura de esa serie divisional. (Phil Long)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Los Mariners de Seattle, que recibieron un ‘bye’ en la ronda de comodines, cayeron el sábado 3-2 ante los Tigers de Detroit en la apertura de la series divisionales, uniéndose a una particular tendencia en las Grandes Ligas.

RELACIONADAS

De acuerdo a MLB.com, desde el 2023 se han jugado 12 series divisionales y los equipos que con 'bye’ han ganado seis de ellas.

Esa tendencia de .500 comenzó exactamente igual en las actuales series divisionales, pues de los conjuntos con 'bye’ perdieron dos de los cuatro enfrentamientos que iniciaron el sábado.

Además de Seattle, los Phillies de Filadelfia fueron otro equipo con ‘bye’ que cayó, igualmente el sábado, contra los Dodgers de Los Ángeles.

Los otros dos con ‘bye’ en las series divisionales, los Brewers de Milwaukee y los Blue Jays de Toronto, no sufrieron del descanso al ganar ambos.

Seattle promedió 4.72 carreras en la temporada regular, en la que ganó la División Oeste de la Liga Nacional y recibió ‘bye’ en la serie de wild card. Hizo dos carreras el sábado, luego de un descanso de cinco días como privilegio del bye.

Los Phillies, no obstante, promediaron 4.8 carreras en la temporada regular y luego del 'bye’ hicieron tres carreras el sábado.

Los primeros cuatro bateadores de los Phillies batearon el sábado de 13-1 con seis ponches ante los brazos de los Dodgers, que abrieron con el derecho Shohei Ohtani.

Por otro lado, los Brewers y los Blue Jays parecieron beneficiarse del bye.

Toronto hizo 10 carreras a los Yankees el sábado, luego del 'bye’ y de promediar 4.9 carreras por juego en la temporada regular. Igualmente, los Brewers hicieron nueve carreras a los Cubs el sábado, luego de promediar 4.9 en la temporada regular.

En cuanto a los brazos luego de un 'bye’, no hubo mucha diferencia.

Los Brewers, por ejemplo, permitieron 3.9 carreras por juego en la temporada regular. El sábado, su iniciador y tres relevistas le permitieron tres carreras a los Cubs.

Inclusive perdiendo, los brazos de los Phillies no parecieron afectarse por el 'bye’. El sábado le permitieron cinco carreras los Dodgers luego de haber permitido 4.0 en la temporada regular.

Tags
MLBPhillies de PhiladelphiaMariners de SeattlePlayoffs
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
