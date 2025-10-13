Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de octubre de 2025
87°bruma
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Mariners toman la delantera en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Con una ofensiva oportuna y pitcheo dominante, Seattle dio el primer golpe ante Toronto

13 de octubre de 2025 - 10:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cal Raleigh recorre las bases tras conectar un cuadrangular. (David J. Phillip)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Toronto - Cal Raleigh bateó un jonrón, Jorge Polanco impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo en la sexta entrada y los Mariners de Seattle vencieron 3-1 a los Blue Jays de Toronto la noche del domingo al regresar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en 24 años.

RELACIONADAS

George Springer conectó un jonrón en el primer lanzamiento de Bryce Miller, quien luego escapó de un aprieto con dos corredores en base en una primera entrada de 27 lanzamientos.

Anthony Santander pegó un sencillo en la segunda entrada para el único otro hit de Toronto, y los lanzadores de Seattle retiraron a 23 de los últimos 24 bateadores de los Blue Jays. Miller, Gabe Speier, Matt Brash y Andrés Muñoz se combinaron para realizar solo 100 lanzamientos menos de 48 horas después de que los Marineros necesitaran 209 lanzamientos para superar a Detroit en 15 entradas.

Raleigh, quien lideró las grandes ligas con 60 jonrones, empató la pizarra en la sexta con su noveno cuadrangular en 14 juegos en el Rogers Centre. Kevin Gausman había mantenido a los bateadores en 0 de 16 con splitters en la postemporada antes del jonrón de Raleigh.

Polanco conectó un sencillo que dio la ventaja más tarde en la entrada y añadió un sencillo productor de carrera en la octava.

“Somos un equipo duro, ya sabes, del uno al nueve”, dijo Raleigh. “Los lanzadores salieron hoy (domingo), realmente, realmente nos impresionaron. Lo hicieron increíble. Especialmente con poco descanso y la cantidad de lanzamientos que hicieron el otro día”.

El campeón del Oeste de la Liga Americana, Seattle, viajó al ganador del Este de la Liga Americana, Toronto, el sábado después de una victoria en casa 3-2 sobre los Tigers para ganar la Serie Divisional en el juego de eliminación más largo en la historia de las Grandes Ligas.

Seattle, el único equipo de la MLB que nunca ha sido anfitrión de un juego de la Serie Mundial, mantuvo a Toronto en dos imparables después de que los Blue Jays lograran 50 hits y 34 carreras en su serie divisional de cuatro juegos contra los Yankees de Nueva York.

Miller, el ganador, ponchó a tres y dio tres bases por bolas en seis entradas, realizando 72 lanzamientos. Los tres relevistas tuvieron entradas de 1-2-3, con el mexicano Muñoz logrando el salvamento.

Vladimir Guerrero Jr. de Toronto se fue de 9-17 con tres jonrones y nueve carreras impulsadas contra los Yankees, pero terminó 0 de 4 el domingo con tres roletazos.

“Esta va a ser una serie muy disputada, hombre”, agregó el mánager de Toronto, John Schneider. “Estos muchachos estarán listos para ello”.

El jonrón número 21 de Springer en la postemporada rompió un empate con Derek Jeter de los Yankees, colocándolo en el quinto lugar en solitario en la lista de carreras.

El jonrón de Raleigh fue su cuarto en 15 turnos al bate contra Gausman, quien cargó con la derrota.

Tags
BéisbolMariners de SeattleBlue Jays de TorontoMLB
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 13 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: