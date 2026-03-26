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Los Mets castigan a Paul Skenes y Francisco Lindor anota tres carreras

Dos errores de Oneil Cruz abrieron el camino a la peor salida del vigente Cy Young

26 de marzo de 2026 - 7:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Francisco Lindor anota una carrera en la cuarta entrada. (Angelina Katsanis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Brett Baty conectó un triple con las bases llenas y los Mets de Nueva York sacaron del juego a Paul Skenes en la primera entrada de su peor apertura en las Grandes Ligas, para vencer el jueves 11-7 a los Pirates de Pittsburgh en su juego inaugural de la temporada en el Citi Field.

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Carson Benge conectó un jonrón en el primer partido de su carrera, enlazando cuadrangulares consecutivos con el venezolano Francisco Álvarez, mientras que Freddy Peralta (1-0) ganó en su debut con los Mets.

Brandon Lowe conectó dos jonrones y el también recién llegado a los Pirates Ryan O’Hearn se voló la barda, pero el pitcheo y la defensa de Pittsburgh fueron espantosos en un inicio decepcionante.

El jardinero dominicano Oneil Cruz pifió jugadas consecutivas en la primera entrada, lo que ayudó a los Mets a anotar cinco carreras ante un sorprendentemente ineficaz Skenes (0-1). El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional del año pasado fue retirado después de conseguir apenas dos outs en 37 lanzamientos, la salida más corta de sus 56 aperturas en las Grandes Ligas.

Por los Pirates, los dominicanos Oneil Cruz de 5-1 con una anotada, Marcell Ozuna de 4-0.

Por los Mets,el puertorriqueño Francisco Lindor de 2-0 con tres carreras anotadas. Los dominicanos Juan Soto de 4-2 con una anotada y una empujada, Jorge Polanco de 3-1 con una anotada y una remolcada. El cubano Luis Robert Jr. de 4-2 con una anotada y dos impulsadas. El venezolano Álvarez de 4-2 con dos anotadas y una remolcada.

Tags
Mets de Nueva YorkMLBGrandes LigasPiratas de PittsburghFrancisco Lindor
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