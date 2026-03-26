Tres jugadores puertorriqueños entre las camisas más vendidas de las Grandes Ligas
Por tercer año consecutivo, el japonés Shohei Ohtani lidera el listado
26 de marzo de 2026 - 11:52 AM
26 de marzo de 2026 - 11:52 AM
El fenómeno japonés Shohei Ohtani encabeza por tercer año seguido el listado de ‘jerseys’ más vendidas de las Grandes Ligas.
Luego de ayudar a los Dodgers de Los Ángeles a conquistar un segundo título consecutivo de Serie Mundial y de electrizar a los fanáticos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el nipón reafirmó su estatus como la mayor figura global de dicho deporte. Desde 2023, su camiseta Nike domina las ventas en Estados Unidos, Japón y a nivel mundial.
En ese escenario de popularidad, tres boricuas también dicen presente entre las camisetas más vendidas: Enrique “Kike” Hernández, Nolan Arenado y Francisco Lindor.
Hernández juega para los Dodgers, Arenado con los Diamondbacks de Arizona y Lindor con los Mets de Nueva York, destacando la presencia puertorriqueña entre los jugadores más populares del béisbol.
El listado, basado en ventas de camisetas Nike a través de Fanatics desde la culminación de la Serie Mundial 2025, coloca en la segunda posición al también japonés Yoshinobu Yamamoto, compañero de Ohtani en los Dodgers. Le siguen Aaron Judge y Cal Raleigh, completando los primeros puestos. Es la primera vez que dos jugadores nacidos en Japón lideran la lista al inicio de una temporada.
Otros nombres destacados en ventas incluyen a Mookie Betts, Freddie Freeman, Pete Alonso, Bryce Harper, Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr., reflejando el alcance global y el poder de convocatoria de las principales estrellas de las Mayores.
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