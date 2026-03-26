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Tres jugadores puertorriqueños entre las camisas más vendidas de las Grandes Ligas

Por tercer año consecutivo, el japonés Shohei Ohtani lidera el listado

26 de marzo de 2026 - 11:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El dorsal número "8" de Kike Hernández se ubica en la duodécima posición. (Marta Lavandier)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El fenómeno japonés Shohei Ohtani encabeza por tercer año seguido el listado de ‘jerseys’ más vendidas de las Grandes Ligas.

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Luego de ayudar a los Dodgers de Los Ángeles a conquistar un segundo título consecutivo de Serie Mundial y de electrizar a los fanáticos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el nipón reafirmó su estatus como la mayor figura global de dicho deporte. Desde 2023, su camiseta Nike domina las ventas en Estados Unidos, Japón y a nivel mundial.

En ese escenario de popularidad, tres boricuas también dicen presente entre las camisetas más vendidas: Enrique “Kike” Hernández, Nolan Arenado y Francisco Lindor.

Hernández juega para los Dodgers, Arenado con los Diamondbacks de Arizona y Lindor con los Mets de Nueva York, destacando la presencia puertorriqueña entre los jugadores más populares del béisbol.

El listado, basado en ventas de camisetas Nike a través de Fanatics desde la culminación de la Serie Mundial 2025, coloca en la segunda posición al también japonés Yoshinobu Yamamoto, compañero de Ohtani en los Dodgers. Le siguen Aaron Judge y Cal Raleigh, completando los primeros puestos. Es la primera vez que dos jugadores nacidos en Japón lideran la lista al inicio de una temporada.

Fernando Cruz será una importante pieza del bullpen de los Yankees.Carlos Correa se alista para iniciar por primera vez una temporada con los Astros desde 2021.También Luis Campusano con los Padres de San Diego.
1 / 22 | En imágenes: estos son los peloteros puertorriqueños activos en el 'Opening Day' de MLB. Fernando Cruz será una importante pieza del bullpen de los Yankees. - Yuki Iwamura

Otros nombres destacados en ventas incluyen a Mookie Betts, Freddie Freeman, Pete Alonso, Bryce Harper, Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr., reflejando el alcance global y el poder de convocatoria de las principales estrellas de las Mayores.

Listado

  1. Shohei Ohtani, Dodgers de Los Ángeles
  2. Yoshinobu Yamamoto, Dodgers de Los Ángeles
  3. Aaron Judge, Yankees de Nueva York
  4. Cal Raleigh, Mariners de Seattle
  5. Mookie Betts, Dodgers de Los Ángeles
  6. Nolan Arenado, D-backs de Arizona
  7. Freddie Freeman, Dodgers de Los Ángeles
  8. Pete Alonso, Orioles de Baltimore
  9. Roman Anthony, Red Sox de Boston
  10. Pete Crow-Armstrong, Cubs de Chicago
  11. Kyle Schwarber, Phillies de Filadelfia
  12. Enrique “Kike” Hernández, Dodgers de Los Ángeles
  13. Bryce Harper, Phillies de Filadelfia
  14. Juan Soto, Mets de Nueva York
  15. Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays de Toronto
  16. Francisco Lindor, Mets de Nueva York
  17. Ronald Acuña Jr., Braves de Atlanta
  18. Paul Skenes, Pirates de Pittsburgh
  19. Josh Naylor, Mariners de Seattle
  20. Christian Yelich, Brewers de Milwaukee
Tags
BéisbolGrandes LigasKike HernándezFrancisco LindorNolan ArenadoBoricuas en Grandes Ligas
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