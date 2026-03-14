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Los Mets retirarán el número de Carlos Beltrán y el boricua asegura sentirse “agradecido y bendecido”

El número 15 del manatieño sería el undécimo en retirarse en la historia de la organización

14 de marzo de 2026 - 12:00 PM

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Carlos Beltrán atiende la prensa en Houston. (Ramon "Tonito" Zayas)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Houston - Los honores continúan lloviendo para el nuevo inmortal del béisbol, Carlos Beltrán.

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El diario New York Post reportó esta semana que el número 15 -que utilizó el manatieño durante sus seis campañas y media con los Mets de Nueva York- será retirado en el Citi Field.

En enero de 2005, Beltrán firmó un acuerdo de siete años y $119 millones con los Mets. En medio de su última campaña en 2011 fue canjeado a los Giants de San Francisco.

La ceremonia se efectuará en algún momento de la temporada 2026, reportó el periódico.

La novena de Queens tiene retirados los números 5 (David Wright), 14 (Gil Hodges), 16 (Dwight Gooden), 17 (Keith Hernández), 18 (Darryl Strawberry), 24 (Willie Mays), 31 (Mike Piazza), 36 (Jerry Koosman), 37 (Casey Stengel) y 41 (Tom Seaver).

Beltrán sería el undécimo.

En enero pasado, el exjardinero fue seleccionado al recinto de inmortales en Cooperstown. La ceremonia de exaltación será en julio próximo.

Al ser abordado por este medio, Beltrán agradeció el nuevo reconocimiento y señaló que espera utilizar esa plataforma para continuar defendiendo los derechos de los peloteros latinos.

Beltrán junto a Yadier Molina en Houston.
Beltrán junto a Yadier Molina en Houston. (Ramon "Tonito" Zayas)

Me siento bendecido con todas las noticias buenas que están pasando. Me siento humildemente agradecido por todo esto que hemos vivido. Es una gran bendición poder tener la oportunidad de seguir luchando por los derechos de los peloteros latinos a través del béisbol”, dijo Beltrán.

“Pienso que aunque yo he tenido buenas relaciones con el béisbol, no hay duda de que esto del hall of famer da herramientas para abrir otras puertas. Seguir luchando por el derecho de los muchachos y el bienestar del béisbol en Puerto Rico", prosiguió.

No hay duda de que este tipo de plataforma y nombramiento también crea una responsabilidad. De mi parte, siempre me ha gustado promover el béisbol y las oportunidades”.

Como gerente de Puerto Rico en este Clásico Mundial de Béisbol, Beltrán está en Houston, donde ganó la Serie Mundial con los Astros en 2017.

Mira el primer mensaje de Carlos Beltrán tras entrar al Salón de la Fama

Mira el primer mensaje de Carlos Beltrán tras entrar al Salón de la Fama

El exjardinero de las Mayores reflexiona luego de ser el sexto puertorriqueño exaltado en Cooperstown.

El sábado, Puerto Rico buscará el pase a las semifinales contra Italia.

De 48 años, Beltrán tambié funge como asesor especial de los Mets.

El próximo 26 de julio, Beltrán se convertirá en el sexto puertorriqueño con una placa en Cooperstown, en la cual lucirá la gorra de los Mets.

Solo Seaver y Piazza están en el Salón de la Fama con la gorra de los Mets. Beltrán será el tercero.

La Clase 2026 la completan Andruw Jones y Jeff Kent, este último seleccionado por el comité de la era contemporánea el pasado diciembre.

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Carlos BeltránMets de Nueva YorkSalón de la Fama del béisbolClásico Mundial de Béisbol
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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