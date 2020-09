WASHINGTON - Bryce Harper se presentó en Nationals Park, su antiguo terreno de juego, unas seis horas antes del primer lanzamiento del miércoles por la noche para recibir tratamiento por una molestia en la espalda, y luego tuvo la oportunidad de mantenerse un poco alejado del terreno actuando como el bateador designado, en lugar de ocupar su lugar en los jardines.

Todo lo que hizo Harper fue disparar un par de jonrones para ayudar a su club actual, los Phillies de Filadelfia, a mantener a flote sus esperanzas de pasar a los playoffs y eliminar de la contienda a su exequipo, los Nationals de Washington, un año después de que ganaron la Serie Mundial.

Con Harper a la cabeza y jonrones de Andrew McCutchen, Didi Gregorius y Andrew Knapp, también, los Phillies vencieron a los Nationals 12-3 el miércoles por la noche.

“Estamos en la parte de la temporada en la que necesito estar en el campo”, dijo Harper. “Nadie quiere escuchar excusas”.

Los Phillies tienen marca de 28-29 y están terceros en la División Este de la Liga Nacional, pero justo en la pelea por un boleto para los playoffs con tres juegos por jugar en esta temporada truncada por la pandemia. Filadelfia está a medio juego de Miami por el segundo lugar en la división, que dará un viaje automático a la postemporada.

La derrota puso fin a la modesta, aunque su mejor racha de la temporada, de cuatro victorias consecutivas de Washington y dejó su récord en 23-33. La victoria de San Francisco sobre Colorado más tarde el miércoles por la noche descartó un regreso a la postemporada para los Nationals.

“Es realmente difícil volver todos los años”, dijo el toletero dominicano de los Nationals Juan Soto, quien conectó cuadrangular en el noveno, “porque todos esperan cosas de ti y de tu equipo”.

Cuando se le preguntó si le gustaría que su estatus de contrato se resolviera antes de que termine la temporada, el dirigente de ascendencia puertorriqueña de los Nationals, Dave Martínez, dijo que su agente y el gerente general Mike Rizzo "han tenido muchas conversaciones; están hablando de eso; Eso se lo dejo a ellos ". Martínez se unió a Washington con un contrato de tres años con una opción del club por un cuarto en 2021, que no ha sido ejercida. "Me gusta aquí. No me veo yendo a ningún otro lado ", dijo Martínez.

Harper, quien dejó la capital de la nación por un contrato de $330 millones antes de la temporada pasada, conectó la pelota contra Erick Fedde dos veces para alcanzar 13 jonrones en el año, en un sinker de 94 mph en la primera entrada y una curva de 77 mph en la sexta para poner el marcador del juego 3-1.

Harper recibió base por bolas intencionalmente en sus otras tres apariciones en el plato. Es apenas el cuarto jugador en la historia de MLB con dos jonrones y un trío de bases por bolas intencionales en un juego: Albert Pujols, David Wright y Claudell Washington son los otros.

Hasta el miércoles, Harper estaba bateando apenas .143 en nueve juegos contra Washington esta temporada, con cero extrabases, una impulsada y 14 ponches.

El mánager Joe Girardi dijo que la espalda de Harper lo ha estado molestando de vez en cuando durante cuatro o cinco semanas.

“Algunos días son buenos. Algunos días son malos. Solo intenté mantenerme en la alineación “, dijo Harper.” Esto es algo que mejorará en la temporada baja y alcanzará toda su fuerza”.