¿Amanda Serrano en el Choliseo antes de su retiro? MVP dice que lo haría al “mil por ciento”

Most Valuable Promotions (MVP) desea presentar a Amanda Serrano en una gran cartelera en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot antes de que la campeona puertorriqueña ponga fin a su histórica carrera.

Nakisa Bidarian, cofundador de MVP junto con el influencer y boxeador Jake Paul, señaló que la empresa está dispuesta a organizar el evento, aunque recalcó que la decisión estará en manos de la peleadora.

“Ella ha sido bastante clara en que se está acercando al final de su carrera. Lo que nos encantaría hacer, si ese es el caso, es finalmente organizar una gran cartelera en el Choliseo con Serrano. Eso es lo que quisiéramos hacer”, expresó Bidarian en entrevista con El Nuevo Día.

Al preguntársele directamente si MVP presentaría otra pelea de Serrano en Puerto Rico, respondió: “Absolutamente. Si ella quiere, mil por ciento”.

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Bidarian sostuvo que la empresa respaldará cualquier decisión de Serrano sobre sus próximos pasos, ya sea combatir en Japón, en alguna ciudad estadounidense con una numerosa comunidad puertorriqueña —como Filadelfia, Chicago o Boston— o regresar a la isla.

“Si dice: ‘Quiero ir a Puerto Rico y ofrecerles a mis fanáticos una despedida u otra pelea’, por supuesto que también la apoyaremos”, indicó.

La última vez que Serrano peleó en Puerto Rico fue el 3 de enero de 2026, fecha en que venció por decisión unánime a Reina Tellez en una función realizada en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

Nakisa Bidarian (al centro) señaló que la alianza con TikTok para llevar la pelea de Amanda Serrano (izquierda) y Lucrecia Manzur (derecha) responde a la estrategia de MVP de romper esquemas. (Esther Lin)

Antes de que se concrete ese posible regreso, Serrano expondrá el viernes sus campeonatos mundiales de las 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente a la argentina Lucrecia Manzur, en el Pechanga Resort Casino de Temecula, California.

La puertorriqueña, con marca de 49-4-1 y 32 nocauts, protagonizará el primer evento de campeonato de boxeo transmitido en vivo exclusivamente mediante TikTok. La cartelera comenzará a las 7:00 p.m., hora de Puerto Rico.

MVP informó que TikTok transmitirá 10 peleas, mientras que las dos preliminares podrán verse a partir de las 6:15 p.m. a través del canal de YouTube de la promotora.

El combate también será el primero por un campeonato mundial femenino unificado pautado a 12 asaltos de dos minutos.

La pelea podrá verse gratuitamente mediante una cuenta de TikTok. Para encontrar la transmisión, los usuarios pueden buscar en la plataforma el evento “MVP x TikTok LIVE Premiere” y seleccionar el botón de registro. También pueden acceder directamente mediante el enlace divulgado por MVP.

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Una nueva apuesta

Bidarian explicó que la alianza con TikTok responde a la estrategia que MVP ha seguido desde su fundación hace poco menos de cinco años: presentar el boxeo de manera distinta y llevarlo a nuevas audiencias.

“MVP se ha enfocado en romper esquemas desde que fundamos la compañía, y eso comenzó realmente con Jake Paul y Serrano”, manifestó.

El empresario recordó que Serrano participó como una de las protagonistas de la primera cartelera de MVP, en agosto de 2021. Posteriormente, encabezó junto con Katie Taylor la primera función de boxeo femenino estelarizada en el Madison Square Garden y formó parte de la cartelera de Paul y Mike Tyson transmitida por Netflix.

Ahora, MVP apuesta por TikTok para acercarse principalmente a las generaciones más jóvenes.

“Cuando observas las estadísticas, la generación Z pasa más tiempo en las redes sociales, particularmente en TikTok, que viendo televisión o contenido por streaming. Vamos adonde está la audiencia, y hacerlo con Amanda tenía mucho sentido”, explicó.

El evento servirá también como una prueba para determinar si la relación entre MVP y TikTok puede extenderse a otras carteleras.

“Si yo fuera TikTok, estaría probando esto para ver si funciona. Creo que funcionará y, si es así, pienso que haremos mucho más con TikTok, tal como ocurrió con Netflix”, anticipó Bidarian.

Para el cofundador de MVP, Serrano es la figura indicada para encabezar esta primera transmisión.

“Es una disruptora. Ella es la razón por la que hoy estamos en el negocio del boxeo femenino”, afirmó.

Bidarian indicó que la empresa cuenta con alrededor de 55 boxeadoras contratadas y atribuyó a Serrano gran parte del crecimiento alcanzado por la división femenina dentro de la promotora.

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“Ella fue la persona que nos hizo creer en el boxeo femenino”, destacó.

Una rival joven y peligrosa

Manzur, de 27 años, llegará al combate con récord de 14-4 y siete nocauts. La argentina ocupa la segunda posición en la clasificación de la OMB y ha ganado sus últimas cinco peleas, dos de ellas por la vía rápida.

Bidarian explicó que la selección de la retadora respondió a las clasificaciones de los organismos que reconocen a Serrano como campeona.

“A estas alturas de la carrera de Amanda, cuando lleva 55 peleas y enfrenta a atletas más jóvenes y hambrientas, esas rivales son muy peligrosas. Pero creo que Amanda saldrá adelante, como siempre lo hace”, sostuvo.

Serrano y Manzur posan durante la conferencia de prensa oficial. (Esther Lin)

Serrano intentará conseguir el nocaut número 33 de su trayectoria para superar la marca histórica del boxeo femenino que comparte con la estadounidense Christy Martin. La boricua igualó los 32 triunfos por la vía rápida de Martin en mayo, cuando detuvo a Cheyenne Hanson en el segundo asalto.

“Creo que llegar a ese punto ha sido una meta de toda la vida para ella. En el boxeo actual, particularmente en el femenino, donde no hay tantos nocauts, que pueda continuar consiguiéndolos es bastante extraordinario”, afirmó Bidarian.

El promotor rechazó que la búsqueda del récord vaya a alterar la estrategia de Serrano frente a Manzur.

“Lo que hemos hablado con ella y con Jordan es que, si el nocaut no llega, no llega. Entonces lo intentaremos en la próxima pelea. El objetivo, por supuesto, es ganar”, expresó en referencia a Jordan Maldonado, entrenador y manejador de la campeona.

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“Amanda es una pegadora devastadora, es implacable y está dispuesta a derramar sangre para ganar la guerra. Estoy seguro de que entrará al cuadrilátero y hará todo lo posible, pero esto no cambiará la forma en que afrontará la pelea”, articuló.

Doce asaltos de dos minutos

Serrano pidió que el encuentro se celebre a 12 episodios de dos minutos, un formato que combina la cantidad de asaltos utilizada tradicionalmente en las peleas titulares masculinas con la duración establecida para cada episodio en los combates femeninos.

“Siempre hemos dicho que no queremos obligar a las mujeres a hacer nada. Queremos que tengan la posibilidad de hacerlo todo”, dijo Bidarian.

“Si los hombres pelean asaltos de tres minutos y una boxeadora dice: ‘Quiero pelear asaltos de tres minutos’, la apoyamos completamente. Cuando Amanda dijo: ‘Quiero intentar 12 asaltos de dos minutos’, por supuesto que la apoyamos”, manifestó el empresario deportivo.

Amanda Serrano podría regresar al cuadrilátero en Puerto Rico antes de poner fin a su histórica carrera. (Esther Lin)

Serrano ya disputó en octubre de 2023 un combate de 12 episodios de tres minutos frente a Danila Ramos. Bidarian consideró que después de haber competido bajo distintos formatos, la campeona unificada se ganó el derecho de probar una nueva modalidad en la etapa final de su carrera.

El empresario entiende que todos esos hitos consolidan el legado de la carolinense.

“No digo que sea la mejor de todos los tiempos ni la mejor mujer de todos los tiempos, porque cada persona tiene su opinión, pero ella es ‘la que más’”, afirmó Bidarian.

El promotor destacó que Serrano es la boxeadora con mayor audiencia, ha conquistado campeonatos en más divisiones y ha recibido las bolsas más altas. Ahora podría añadir a su historial la mayor cantidad de nocauts.

“Ella se lo ha ganado. No fue algo que recibió gratuitamente. Ha rendido y ha cumplido. Para mí, eso la convierte en la mejor de todos los tiempos”, puntualizó.

Bidarian cerró con una invitación directa a los seguidores puertorriqueños.