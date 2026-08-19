Amanda Serrano vs. Lucrecia Manzur: tres cosas que debes saber

El combate que protagonizarán la campeona mundial unificada del peso pluma Amanda Serrano, y su retadora argentina Lucrecia Manzur este viernes en el Pechanga Resort & Casino de Temecula, California, marcará otra ocasión en que la boricua hace historia pero a la vez supone un riesgo a medida que el final de su gloriosa carrera se acerca.

Aunque sigue sin hablar del retiro ni ha proyectado cuándo será su última pelea, sí ha reconocido de que está en su última etapa en el boxeo rentado, por lo que intentará este viernes en la cartelera que protagonizará junto a la campeona sudamericana, imponerse al tiempo que sigue sumando récords.

A continuación lo más importante a saber sobre su defensa titular.

¿Qué está en juego?

La puertorriqueña expondrá sus fajas de campeona mundial unificada de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), ante la peleadora de 27 años, que en 2024 se convirtió en monarca de Argentina y de Sudamérica en la misma división, y quien también posee el título regional Latino de la OMB.

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Con récord de 14-4 y siete nocauts, Manzur enfrentará a una peleadora mucho más veterana en Serrano, quien tiene foja de 49-4-1 y 32 nocauts.

¿Por qué es histórica la pelea?

Así como Serrano hizo historia cuando enfrentó por tercera vez a la irlandesa Katie Taylor y la cartelera fue televisada en una transmisión inédita por Netflix en lo que respecta al boxeo femenino, esta vez la pelea contra Manzur será la primera vez que se transmite un evento de campeonato de boxeo en vivo a través de la red social TikTok.

Para poder ver la pelea solo hay que tener una cuenta en la popular red, cuyo registro no tiene costo. Una vez con una cuenta establecida, solo hay que acceder al enlace de la cartelera, que compartió la empresa promotora de la boricua Most Valuable Promotions (MVP) y clicar sobre el botón de registro. Se puede localizar el evento haciendo una búsqueda por el nombre de “MVP x TikTok LIVE Premiere”, o a través de este enlace.

La transmisión de la cartelera iniciará a las 7:00 de la noche.

La pelea entre ambas también será histórica porque será la primera del boxeo femenino por un campeonato mundial unificado, que se disputa a 12 asaltos de dos minutos, en lugar de los 10 habituales.

¿Qué récord busca la boricua?

No era secreto para su anterior pelea contra Cheyenne Hanson, a quien derrotó por nocaut técnico en dos asaltos en Texas el 30 de mayo, que Serrano buscaba empatar el récord de la legendaria Christy Martin de más victorias por nocaut. Lo logró y ahora busca romper la marca para quedar como la mujer con más triunfos por la vía rápida en la historia del boxeo femenino.

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La deportista boricua, que entre sus cuatro reveses nunca ha sido noqueada, intentará establecer la marca ante una peleadora que ha sido fulminada dos veces en su trayectoria.

Amanda Serrano buscará rebasar el récord de nocauts de la legendaria Christy Martin. (MARK TERRILL)