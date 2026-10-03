Fallece el narrador Daniel Portela, una de las voces históricas del voleibol puertorriqueño

La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) dio a conocer este sábado el fallecimiento del narrador Daniel G. Portela Pérez, reconocido como una de las voces históricas de este deporte en Puerto Rico.

La organización, presidida por el doctor César Trabanco, lamentó la muerte de Portela Pérez mediante un mensaje en el que resaltó su vínculo con el voleibol y la huella que dejó entre varias generaciones de seguidores y protagonistas de la disciplina.

“Su voz acompañó generaciones de fanáticos, atletas y amantes del deporte, dejando una huella imborrable en nuestra historia”, expresó la Federación en su mensaje.

La FPV también destacó la pasión y el conocimiento que Portela Pérez mostró a través de los años por un deporte de gran tradición en Puerto Rico.

“Hoy despedimos a un hombre cuya pasión, conocimiento y amor por el voleibol trascendieron las canchas”, agregó el organismo federativo.

La Federación cerró su mensaje de despedida con una referencia al legado que dejó Portela Pérez a través de su voz: “Su voz seguirá narrando nuestra historia desde el recuerdo”.