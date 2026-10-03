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Fallece el narrador Daniel Portela, una de las voces históricas del voleibol puertorriqueño

La Federación Puertorriqueña de Voleibol dio a conocer el fallecimiento del reconocido cronista deportivo

3 de octubre de 2026 - 1:27 PM

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La Federación de Voleibol no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento del narrador Daniel Portela Pérez. (Facebook.com / Daniel Portela Pérez)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) dio a conocer este sábado el fallecimiento del narrador Daniel G. Portela Pérez, reconocido como una de las voces históricas de este deporte en Puerto Rico.

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La organización, presidida por el doctor César Trabanco, lamentó la muerte de Portela Pérez mediante un mensaje en el que resaltó su vínculo con el voleibol y la huella que dejó entre varias generaciones de seguidores y protagonistas de la disciplina.

Su voz acompañó generaciones de fanáticos, atletas y amantes del deporte, dejando una huella imborrable en nuestra historia”, expresó la Federación en su mensaje.

La FPV también destacó la pasión y el conocimiento que Portela Pérez mostró a través de los años por un deporte de gran tradición en Puerto Rico.

Hoy despedimos a un hombre cuya pasión, conocimiento y amor por el voleibol trascendieron las canchas”, agregó el organismo federativo.

La Federación cerró su mensaje de despedida con una referencia al legado que dejó Portela Pérez a través de su voz: “Su voz seguirá narrando nuestra historia desde el recuerdo”.

Por el momento, la Federación no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento ni información relacionada con los actos fúnebres.

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Federación Puertorriqueña de Voleibol
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