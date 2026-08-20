Puerto Rico parte al Norceca con la mira puesta en el Preolímpico

La Selección Nacional femenina de voleibol partió este miércoles hacia el Campeonato Norceca, torneo que repartirá boletos para tres importantes eventos, entre ellos el Preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El campeonato se celebrará en Santo Domingo y comenzará este viernes. Puerto Rico, que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Santo Domingo 2026, debutará ese mismo día ante Cuba.

El Norceca representa el principal campeonato de la zona y antecede al Preolímpico, que también está pautado para celebrarse en República Dominicana, apenas tres días después de que concluya el torneo regional.

Los primeros cuatro equipos del Norceca avanzarán al Preolímpico, una meta que luce alcanzable para Puerto Rico. Estados Unidos no ocupará uno de esos cuatro puestos clasificatorios, ya que tiene asegurado su boleto a Los Ángeles 2028 por ser el país sede.

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El Norceca también otorgará tres boletos al Mundial de 2027, además de plazas para los Juegos Panamericanos de 2027.

El dirigente nacional, Juan Carlos Núñez, ve el Campeonato Norceca como un puente hacia un calendario internacional más exigente, con la oportunidad de enfrentar a equipos fuera de la zona.

“El objetivo principal es tener actividad en 2027 que trascienda a Norceca. En nuestra zona siempre tendremos compromisos, como el Final Four, el Final Six y la Copa Panamericana, pero queremos ir al Mundial porque, si no logramos la clasificación al Preolímpico, sería una segunda oportunidad de buscar el boleto a los Juegos Olímpicos. También queremos jugar los Panamericanos, donde siempre hay un buen nivel por la presencia de los equipos de Suramérica. Así que también sería una buena oportunidad para que el equipo tenga muchos compromisos y roce internacional en 2027”, dijo.

Apuestan a dar el salto

Los primeros tres equipos del Norceca clasificarán al Mundial de 2027. La meta también luce alcanzable porque Canadá y Estados Unidos están excluidos de los puestos clasificatorios al ser sedes compartidas del Mundial.

Juan Carlos Núñez, dirigente de Puerto Rico. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Todo comienza con buscar el pase al Preolímpico, una posibilidad real para Puerto Rico, que regularmente termina el Campeonato Norceca entre las primeras cuatro posiciones.

En ese escenario, dijo Núñez, la estrategia será buscar victorias ante los equipos que considera alcanzables, como México y Cuba, y luego, de ser posible, ir por las potencias de la región que también disputarán el pase al Preolímpico: República Dominicana y Canadá.

“La meta es esa. En Santo Domingo 2026 estuvimos jugando con los mismos oponentes que van a estar buscando esa clasificación al Preolímpico. Ellos nos conocen. Nosotros a ellos. Hay una oportunidad de que se puede lograr”, señaló Núñez. “Nosotros debemos enfocarnos en no tener un desliz con México o Cuba y que, si nos toca un juego grande ante Dominicana o Canadá, prepararnos para eso”.

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Los cuatro equipos que clasifiquen al Preolímpico a través del Campeonato Norceca disputarán las semifinales y la final del torneo. El ganador obtendrá el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Puerto Rico participó por primera y, hasta ahora, última vez en unos Juegos Olímpicos en Río 2016. Núñez era entonces el dirigente del conjunto nacional.

La Selección llega al Campeonato Norceca con una de sus mejores versiones, incluida la central Neira Ortiz, quien no pudo jugar en Santo Domingo 2026.

El equipo llega bien preparado y con metas claras, aseguró la colocadora Jennifer Nogueras.