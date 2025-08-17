Opinión
17 de agosto de 2025
82°nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Rangers le propinan al boricua José Berríos su peor apertura de la temporada

Texas se colocó a cinco juegos y medio de puestos de comodín en la Liga Americana

17 de agosto de 2025 - 5:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Berrios permitió seis carreras el domingo ante Texas. (Jon Blacker)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Toronto - Marcus Semien conectó un jonrón y anotó dos veces en su regreso a la alineación, y Nathan Eovaldi trabajó siete entradas para llevarse su séptima decisión consecutiva en la victoria del domingo 10-4 de los Rangers de Texas ante los Blue Jays de Toronto para evitar perder la serie por barrida.

RELACIONADAS

Wyatt Langford y Evan Carter conectaron cuadrangulares de dos carreras cada uno, y Corey Seager añadió un vuelacercas en solitario mientras Texas rompía una racha de cuatro derrotas consecutivas.

El primera base de los Rangers, Jake Burger, salió después de seis entradas debido a un dolor en la muñeca izquierda.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el mexicano Alejandro Kirk conectaron jonrones en solitario, pero eso fue todo el ataque que los Blue Jays lograron contra Eovaldi (11-3). El derecho permitió dos carreras y cinco hits con seis ponches y sin bases por bolas.

Eovaldi está invicto desde la derrota de visita el 22 de mayo contra los Yankees. Shawn Armstrong consiguió cuatro outs para su cuarto salvamento en siete oportunidades.

De regreso en la segunda base después de perderse la derrota del sábado debido a un dolor en la muñeca derecha, Semien conectó un jonrón de dos carreras contra el derecho puertorriqueño José Berríos en la segunda entrada. Este fue su decimoquinto cuadrangular.

Berríos (9-5) permitió un máximo de la temporada de 10 hits e igualó un máximo de la temporada al ceder seis carreras en cuatro 1/tres entradas.

Por los Blue Jays, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-2 con una anotada y una remolcada. El mexicano Alejandro Kirk de 4-1 con una anotada y una empujada. El venezolano Andrés Giménez de 2-0.

BéisbolJosé BerríosBoricuas en Grandes LigasBlue Jays de TorontoRangers de Texas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
