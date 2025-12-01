Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Senadores refuerzan su lineup con la llegada de Kennys Vargas

San Juan, con marca de 5-12, hace ajustes para mantenerse competitivo

1 de diciembre de 2025 - 9:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la liga invernal puertorriqueña, Kennys Vargas ha jugado con los Indios de Mayagüez, Gigantes de Carolina y Criollos de Caguas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Senadores de San Juan anunciaron la incorporación del bateador Kennys Vargas para reforzar la ofensiva del equipo en la recta final de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

El equipo no precisó la fecha en que espera la incorporación del pelotero.

Vargas, natural de Canóvanas, es conocido por su fuerza en el plato y su capacidad para producir carreras, cualidades que el equipo espera aprovechar de inmediato. “Nos va a dar un poco más de presencia en el lineup, especialmente con su fuerza. No es un secreto que nos está dando trabajo hacer carreras y estamos haciendo los movimientos pertinentes para mejorar”, expresó Joey Solá, gerente general de los Senadores, en un comunicado de prensa.

El pelotero cuenta con una amplia trayectoria profesional que incluye cuatro temporadas en las Grandes Ligas con los Twins de Minnesota, entre 2014 y 2017. En ese periodo conectó 35 cuadrangulares, impulsó 116 carreras y participó en 236 juegos.

En la liga invernal puertorriqueña, Vargas ha jugado con los Indios de Mayagüez, Gigantes de Carolina y Criollos de Caguas, donde se ha consolidado como uno de los bateadores de mayor respeto en el circuito. Su carrera también lo ha llevado al béisbol internacional, con participaciones en México (Águilas de Mexicali y Yaquis de Obregón) y en República Dominicana con los Toros del Este.

La llegada de Vargas se suma a los ajustes realizados por San Juan —que tiene marca de 5-12, sin incluir los juegos del domingo— en su intento por mantenerse competitivo en la lucha por los últimos puestos clasificatorios de la temporada.

Liga de Béisbol Profesional Roberto ClementeBéisbol invernalSenadores de San JuanKennys Vargas
Redacción El Nuevo Día
