Los Senadores refuerzan su lineup con la llegada de Kennys Vargas

Los Senadores de San Juan anunciaron la incorporación del bateador Kennys Vargas para reforzar la ofensiva del equipo en la recta final de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

El equipo no precisó la fecha en que espera la incorporación del pelotero.

Vargas, natural de Canóvanas, es conocido por su fuerza en el plato y su capacidad para producir carreras, cualidades que el equipo espera aprovechar de inmediato. “Nos va a dar un poco más de presencia en el lineup, especialmente con su fuerza. No es un secreto que nos está dando trabajo hacer carreras y estamos haciendo los movimientos pertinentes para mejorar”, expresó Joey Solá, gerente general de los Senadores, en un comunicado de prensa.

El pelotero cuenta con una amplia trayectoria profesional que incluye cuatro temporadas en las Grandes Ligas con los Twins de Minnesota, entre 2014 y 2017. En ese periodo conectó 35 cuadrangulares, impulsó 116 carreras y participó en 236 juegos.

En la liga invernal puertorriqueña, Vargas ha jugado con los Indios de Mayagüez, Gigantes de Carolina y Criollos de Caguas, donde se ha consolidado como uno de los bateadores de mayor respeto en el circuito. Su carrera también lo ha llevado al béisbol internacional, con participaciones en México (Águilas de Mexicali y Yaquis de Obregón) y en República Dominicana con los Toros del Este.