Luis Vázquez jonronea por quinta vez y los Criollos logran segunda blanqueada seguida

Los Criollos de Caguas consiguieron su segunda blanqueada consecutiva al vencer por la mínima 1-0 a los Leones de Ponce este jueves en el Estadio Yldefonso Solá Morales en la continuación de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Caguas, que ha ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos, colocó su marca en 9-11 y se apoderó del cuarto puesto, mientras Ponce juega para 11-8.

Cinco lanzadores se combinaron por los Criollos para colgar los nueve ceros.

La victoria fue para Harrison Francis, quien trabajó 5.1 entradas con cinco ponches y cuatro hits permitidos.

Le siguieron en relevo Luke Taggart, Jovani Morán, Yacksel Ríos y José Espada, quien se apuntó su cuarto salvamento con dos ponches en el noveno episodio.

La única carrera del desafío la produjo Luis Vázquez con un jonrón por el jardín izquierdo en la quinta entrada, ante los envíos de Bryant Salgado.

PUBLICIDAD

El campocorto de los Criollos consolidó su liderato en cuadrangulares del torneo, ahora con cinco.

Salgado cargó con la derrota tras lanzar 4.1 episodios, en los que permitió una carrera, cuatro imparables y ponchó a cuatro.

Noah Myers conectó dos de los seis hits de Caguas. Por Ponce, Will Simoneit aportó dos de los cuatro imparables de su equipo.

Santurce pega 17 hits

Los Cangrejeros de Santurce conectaron 16 hits en su victoria, 8-4, sobre los Indios de Mayagüez.

Con el triunfo ponen su récord en 14-6 y sacan dos y medio juego de ventaja sobre los Leones de Ponce, quienes ocupan el segundo lugar en la tabla de posiciones del torneo.

En tanto, Mayagüez juega para .500 al colocar el suyo en 9-9.

Los jugadores con mayor producción ofensiva fueron Henry Ramos, Rubén Castro y Shed Long Jr. al conectar de 4-3.

En el partido, el veterano receptor Martín “Machete” Maldonado conectó un cuadrangular solitario contra el relevista Alexis Díaz.

Senadores ganan en Carolina

os Senadores de San Juan se apoyaron en una gran actuación monticular del derecho Jarrod Cande y una ofensiva oportuna para vencer 5-1 a los Gigantes de Carolina, en el Estadio Roberto Clemente Walker.

San Juan consiguió su segunda victoria al hilo y juega para 7-12, mientras Carolina tiene 8-12.

Cande trabajó de forma dominante durante cinco entradas, permitiendo apenas cuatro hits, una carrera, dos boletos y ponchando a uno. Consiguió así su primera victoria de la temporada, luego de varias salidas de calidad sin respaldo ofensivo.

PUBLICIDAD

Los capitalinos fueron los primeros en anotar, cuando en la parte alta de la segunda entrada, Randal Díaz conectó un sencillo que llevó al plato a Calvin Estrada.

Carolina respondió de inmediato en la baja del episodio con un jonrón solitario de Ezequiel Pagán, igualando el desafío.En la quinta entrada, los Senadores retomaron el control y no volvieron a mirar atrás.

Kennys Vargas disparó un doble remolcador al bosque izquierdo que trajo a Robby Enríquez. Luego, un elevado de sacrificio de Calvin Estrada permitió la anotación de Yariel González, ampliando la pizarra 3-1.

En el séptimo capítulo, Luis Curbelo remolcó otra carrera con un sencillo, abriendo aún más la ventaja 4-1.

Finalmente, en el octavo episodio, Darlin Moquete conectó un incogible productor que permitió que Delvin Pérez llegara al plato para sellar el definitivo 5-1.