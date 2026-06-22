Marlins ascienden a Brian Navarreto; Yankees bajan a Elmer Rodríguez
El receptor regresa a las Grandes Ligas tras su ascenso en Miami, mientras el lanzador derecho vuelve a Triple-A tras una apertura con Nueva York
22 de junio de 2026 - 2:47 PM
22 de junio de 2026 - 2:47 PM
El receptor Brian Navarreto está de regreso en las Grandes Ligas tras ser ascendido nuevamente por los Marlins de Miami el domingo.
Navarreto, de 31 años, ha tenido participación en las Mayores con los Marlins en periodos cortos durante las temporadas 2020 y 2025.
Por otro lado, los Yankees de Nueva York enviaron nuevamente a ligas menores al prospecto derecho Elmer Rodríguez, quien había sido subido el domingo para reforzar el roster y cubrir una necesidad puntual en la rotación.
Navarreto podría ver acción este lunes, cuando los Marlins (40-38) se enfrenten a los Rangers de Texas.
(MIA): Selected the contract of C Brian Navarreto & placed C Liam Hicks on the 10 day IL, moved RHP Josh Ekness to the 60 day IL pic.twitter.com/R8xq80fmW7— MLB Transactions (@MLBTransacs) June 21, 2026
El dirigente de los Marlins, Clayton McCullough, dijo a MLB.com que confía plenamente en Navarreto y que puede utilizarlo en la alineación con total seguridad.
“El año pasado lo vimos. Confiamos mucho en Brian”, aseguró McCullough. “Es un gran compañero de equipo, hace lo que se le pide. Nos sentimos muy seguros cuando está en el juego”.
En 2025, Navarreto vio acción en ocho partidos con los Marlins, conectó cuatro imparables e impulsó cinco carreras en 14 turnos al bate. Además, inició tres encuentros detrás del plato.
Navarreto también participó en el campamento primaveral de los Marlins en 2026 y en febrero se coronó campeón con los Cangrejeros de Santurce en la pelota profesional de Puerto Rico.
Por otro lado, el lanzador derecho Elmer Rodríguez regresa a las ligas menores con buenas sensaciones, luego de haber realizado una apertura el domingo para cubrir una necesidad de los Yankees, que le dieron la bola para otorgar un día extra de descanso a su rotación.
Rodríguez cargó con la derrota 4-1 ante los Reds de Cincinnati, producto de un cuadrangular de tres carreras, pero aseguró a MLB.com que cada vez se siente mejor en las Grandes Ligas.
Elmer Rodríguez speaks on allowing three runs in four innings against the Reds. pic.twitter.com/Do25dfrpuK— YES Network (@YESNetwork) June 21, 2026
Registra marca de 0-2 con efectividad de 4.76 en la temporada de Grandes Ligas.
“Siento que ataco más a los bateadores, tengo mejor control de mis lanzamientos y los utilizo mejor”, matizó Rodríguez a MLB.com. “Creo que cuanto más, mejor”.
“En general, lancé un pitcheo donde no debía ir, y ahí fue donde hicieron el daño”, añadió el lanzador, quien fue enviado de vuelta a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.
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