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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Marlins ascienden a Brian Navarreto; Yankees bajan a Elmer Rodríguez

El receptor regresa a las Grandes Ligas tras su ascenso en Miami, mientras el lanzador derecho vuelve a Triple-A tras una apertura con Nueva York

22 de junio de 2026 - 2:47 PM

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Brian Navarreto regresa a las Mayores luego de su segunda etapa en 2025 con los Marlins de Miami. (Ramon "Tonito" Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El receptor Brian Navarreto está de regreso en las Grandes Ligas tras ser ascendido nuevamente por los Marlins de Miami el domingo.

Navarreto, de 31 años, ha tenido participación en las Mayores con los Marlins en periodos cortos durante las temporadas 2020 y 2025.

Por otro lado, los Yankees de Nueva York enviaron nuevamente a ligas menores al prospecto derecho Elmer Rodríguez, quien había sido subido el domingo para reforzar el roster y cubrir una necesidad puntual en la rotación.

Navarreto podría ver acción este lunes, cuando los Marlins (40-38) se enfrenten a los Rangers de Texas.

El dirigente de los Marlins, Clayton McCullough, dijo a MLB.com que confía plenamente en Navarreto y que puede utilizarlo en la alineación con total seguridad.

“El año pasado lo vimos. Confiamos mucho en Brian”, aseguró McCullough. “Es un gran compañero de equipo, hace lo que se le pide. Nos sentimos muy seguros cuando está en el juego”.

En 2025, Navarreto vio acción en ocho partidos con los Marlins, conectó cuatro imparables e impulsó cinco carreras en 14 turnos al bate. Además, inició tres encuentros detrás del plato.

Navarreto también participó en el campamento primaveral de los Marlins en 2026 y en febrero se coronó campeón con los Cangrejeros de Santurce en la pelota profesional de Puerto Rico.

Elmer Rodríguez: “Cuanto más, mejor”

Por otro lado, el lanzador derecho Elmer Rodríguez regresa a las ligas menores con buenas sensaciones, luego de haber realizado una apertura el domingo para cubrir una necesidad de los Yankees, que le dieron la bola para otorgar un día extra de descanso a su rotación.

Rodríguez cargó con la derrota 4-1 ante los Reds de Cincinnati, producto de un cuadrangular de tres carreras, pero aseguró a MLB.com que cada vez se siente mejor en las Grandes Ligas.

Registra marca de 0-2 con efectividad de 4.76 en la temporada de Grandes Ligas.

“Siento que ataco más a los bateadores, tengo mejor control de mis lanzamientos y los utilizo mejor”, matizó Rodríguez a MLB.com. “Creo que cuanto más, mejor”.

“En general, lancé un pitcheo donde no debía ir, y ahí fue donde hicieron el daño”, añadió el lanzador, quien fue enviado de vuelta a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

Tags
Marlins de MiamiElmer RodríguezGrandes Ligas
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Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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