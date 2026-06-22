Regreso inminente: Francisco Lindor se alista para volver a los Mets
El campocorto boricua completa su proceso de recuperación y se prepara para reintegrarse al equipo
22 de junio de 2026 - 8:45 PM
22 de junio de 2026 - 8:45 PM
Luego de que Francisco Lindor hiciera este domingo su segundo partido de rehabilitación en ligas menores, los Mets de Nueva York dejaron saber que el boricua regresaría a la alineación este miércoles.
Los Mets juegan el miércoles contra los Cubs de Chicago.
De acuerdo con MLB.com, Lindor haría este lunes un partido simulado en el Citi Field, debido a que no hay juegos en ligas menores ese día. Descansaría el martes y sería activado nuevamente el miércoles.
Lindor no juega desde el 22 de abril, cuando sufrió la lesión.
Francisco Lindor has left tonight's game after rounding third on Alvarez's double pic.twitter.com/yTfyAZUHRU— Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 23, 2026
Este domingo disputó un juego completo en Triple A, el cual siguió a otro partido de rehabilitación realizado el viernes, en el que conectó un imparable.
En el juego de este domingo, Lindor se fue de 4-0, pero dejó buenas señales de recuperación física. Anotó una carrera desde segunda base tras un sencillo, también se robó la segunda base y realizó varias jugadas defensivas desde el campocorto, incluyendo una doble matanza.
En la temporada, Lindor ha jugado 24 partidos y suma dos cuadrangulares, cinco carreras impulsadas y 14 anotadas en 93 turnos al bate.
Sin incluir el juego de este domingo, los Mets tienen marca de 26-25 sin Lindor. En total, el equipo registra 34-42 y ocupa el último lugar en la División Este de la Liga Nacional.
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