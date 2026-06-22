Regreso inminente: Francisco Lindor se alista para volver a los Mets

Luego de que Francisco Lindor hiciera este domingo su segundo partido de rehabilitación en ligas menores, los Mets de Nueva York dejaron saber que el boricua regresaría a la alineación este miércoles.

Los Mets juegan el miércoles contra los Cubs de Chicago.

De acuerdo con MLB.com, Lindor haría este lunes un partido simulado en el Citi Field, debido a que no hay juegos en ligas menores ese día. Descansaría el martes y sería activado nuevamente el miércoles.

Lindor no juega desde el 22 de abril, cuando sufrió la lesión.

Este domingo disputó un juego completo en Triple A, el cual siguió a otro partido de rehabilitación realizado el viernes, en el que conectó un imparable.

En el juego de este domingo, Lindor se fue de 4-0, pero dejó buenas señales de recuperación física. Anotó una carrera desde segunda base tras un sencillo, también se robó la segunda base y realizó varias jugadas defensivas desde el campocorto, incluyendo una doble matanza.

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En la temporada, Lindor ha jugado 24 partidos y suma dos cuadrangulares, cinco carreras impulsadas y 14 anotadas en 93 turnos al bate.