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Regreso inminente: Francisco Lindor se alista para volver a los Mets

El campocorto boricua completa su proceso de recuperación y se prepara para reintegrarse al equipo

22 de junio de 2026 - 8:45 PM

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Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York, hizo este fin de semana dos partidos de rehabilitación en las menores. (Frank Franklin II)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Luego de que Francisco Lindor hiciera este domingo su segundo partido de rehabilitación en ligas menores, los Mets de Nueva York dejaron saber que el boricua regresaría a la alineación este miércoles.

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Los Mets juegan el miércoles contra los Cubs de Chicago.

De acuerdo con MLB.com, Lindor haría este lunes un partido simulado en el Citi Field, debido a que no hay juegos en ligas menores ese día. Descansaría el martes y sería activado nuevamente el miércoles.

Lindor no juega desde el 22 de abril, cuando sufrió la lesión.

Este domingo disputó un juego completo en Triple A, el cual siguió a otro partido de rehabilitación realizado el viernes, en el que conectó un imparable.

En el juego de este domingo, Lindor se fue de 4-0, pero dejó buenas señales de recuperación física. Anotó una carrera desde segunda base tras un sencillo, también se robó la segunda base y realizó varias jugadas defensivas desde el campocorto, incluyendo una doble matanza.

En la temporada, Lindor ha jugado 24 partidos y suma dos cuadrangulares, cinco carreras impulsadas y 14 anotadas en 93 turnos al bate.

Sin incluir el juego de este domingo, los Mets tienen marca de 26-25 sin Lindor. En total, el equipo registra 34-42 y ocupa el último lugar en la División Este de la Liga Nacional.

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Francisco LindorMets de Nueva YorkLesionesBéisbolGrandes Ligas
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