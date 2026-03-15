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Michael Lorenzen y Keider Montero protagonizan el duelo monticular en la semifinal del Clásico Mundial

Italia y Venezuela se enfrentan el lunes en Miami por el pase a la final del torneo

15 de marzo de 2026 - 7:07 PM

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Michael Lorenzen (Ashley Landis)
Por Ronald Blum /The Associated Press

Miami - Michael Lorenzen abrirá por Italia y Keider Montero por Venezuela cuando los equipos se enfrenten la noche del lunes en una semifinal del Clásico Mundial de Béisbol.

Lorenzen, un derecho de 34 años, lanzó 4 2/3 entradas sin permitir carreras en la fase de grupos, en la sorpresiva victoria 8-6 sobre Estados Unidos el martes.

“Me enfrenté a él muchas veces. Este es el tipo perfecto”, dijo el mánager de Italia, Francisco Cervelli, un exreceptor de Grandes Ligas.

Italia está en las semifinales por primera vez en un torneo que comenzó en 2006. Venezuela perdió su única aparición en semifinales, 10-2 ante Corea del Sur en 2009.

Lorenzen, elegido al Juego de Estrellas en 2023, tuvo marca de 7-11 con efectividad de 4.64 en 26 aperturas y una aparición como relevista con Kansas City el año pasado; luego se convirtió en agente libre y firmó un contrato de un año por 8 millones de dólares con Colorado.

A pesar del dolor por la eliminación, el equipo tuvo un gesto de agradecimiento a la fanaticada boricua que fue mayoría en Houston. El dirigente Yadier Molina sale del terreno evidentemente afectado por la derrota.La afición se metió en el juego con la reacción de Puerto Rico, pero la alegría duraría poco.
1 / 15 | En imágenes: el Team Rubio termina en Houston su travesía en el Clásico Mundial. A pesar del dolor por la eliminación, el equipo tuvo un gesto de agradecimiento a la fanaticada boricua que fue mayoría en Houston. - Ramon "Tonito" Zayas

Si Italia gana, Aaron Nola quedaría perfilado para abrir la final de la noche del martes contra Estados Unidos o República Dominicana.

Montero, un derecho de 25 años, lanzó tres entradas en blanco como relevista el lunes en la victoria 4-0 sobre Nicaragua en la primera ronda.

Debutó en las Grandes Ligas el 29 de mayo de 2024 y el año pasado tuvo marca de 5-3 con efectividad de 4.37 en 12 aperturas y ocho apariciones como relevista con Detroit, durante una temporada en la que fue enviado a Triple-A Toledo en seis ocasiones. Montero tuvo marca de 4-4 con efectividad de 5.91 en ocho aperturas y dos apariciones como relevista con los Mud Hens.

Montero tuvo tres apariciones en la postemporada el año pasado y consiguió un salvamento en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana, una victoria en 11 entradas sobre Cleveland.

Yadier Molina reacciona tras la dolorosa derrota ante Italia en el Clásico

Yadier Molina reacciona tras la dolorosa derrota ante Italia en el Clásico

La novena boricua queda eliminada en la fase de cuartos de final, después de caer 8-6 ante los italianos en Houston.

Italia realizó un par de movimientos en el roster antes de la semifinal: el zurdo Joe Jacques reemplazó a Dylan DeLucia, quien realizó 58 lanzamientos en la victoria del sábado en cuartos de final sobre Puerto Rico y, por las reglas de conteo de lanzamientos, no es elegible para subir al montículo el lunes. El infielder Brayan Rocchio ocupó el lugar en el roster de Miles Mastrobuoni, quien se lesionó en el juego contra Estados Unidos.

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Clásico Mundial de BéisbolMLBItaliaVenezuela
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