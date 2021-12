En la primera inspección al Estadio Hiram Bithorn, el inspector de Major League Baseball (MLB), Charles Olsen, no observó hoy, jueves, daños permanentes en el terreno de juego del parque, luego de los dos conciertos masivos del cantante de música urbana, Bad Bunny, el pasado fin de semana.

Estas son buenas noticias para el director de torneo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), Carlos Berroa, quien, en un principio, había mostrado preocupación por el estado de la grama artificial del estadio, hogar de los Cangrejeros de Santurce y el RA12, luego de que sobre 50,000 personas brincaran y bailaran sobre las lonas protectoras durante los espectáculos.

“La información preliminar que compartió el inspector es lo que se espera después de un evento de esta magnitud en un terreno artificial. Basado en lo que vio, no me pudo decir que encontró un daño permanente como tal. Cuando digo permanente, nada que no se pueda reparar en un tiempo razonables, en dos días por decir”, dijo Berroa a El Nuevo Día.

El Nuevo Día visitó el jueves el estadio y el terreno aún parecía un “campo de batalla” debido a la basura esparcida sobre el césped y a las lonas que faltan por remover en la zona del jardín central, donde tampoco tiene instalada parte de la verja principal.

Leticia Jover, oficial de prensa del municipio de San Juan, indicó que la producción del evento terminará el recogido de desperdicios y de las lonas el jueves en la noche para luego entregar el estadio al ayuntamiento, proceso que estaba pautado a completarse el miércoles.

En la mayor parte de la grama, resaltaba un material oscuro, así como las marcas de las lonas que lucían como rompecabezas. Berroa explicó que hay una sustancia oscura debajo del césped artificial, que sobresale cuando se le coloca mayor peso.

Los Cangrejeros de Santurce tienen en agenda regresar al Bithorn este domingo si la liga reanuda la acción tras el brote de coronavirus en los cinco equipos. (David Villafane/Staff)

“No sé cuál es el nombre de la sustancia como tal. La puedo llamar un producto molido de bitumul (brea) que va debajo de la grama. Cuando entreguen el parque hay que realizar una limpieza en general y entrar en un proceso de ‘descontaminación’”, dijo.

“Es un proceso donde se usan unas máquinas especiales para aplanar la superficie y levantar cualquier residuo de basura que queda incrustada en la grama. Es un proceso que puede tomar dos días, 48 horas. Es algo que se hace en todos los parques donde se juega pelota profesional y se usan para eventos de esta magnitud”, explicó.

Berroa agregó que las máquinas se encuentran en el estadio y fueron utilizadas antes de la inauguración de la temporada 2021-22 a principios de noviembre.

“Esto me da mucha calma porque es algo que se puede resolver. Lo que no te puedo decir es cuándo porque hay una cronología de eventos que tienen que suceder, como la entrega del estadio y la limpieza en general. Dentro de todo, fueron buenas noticias escuchar que no se encontró un daño mayor”, expresó.

Una vez se entregue y limpie el parque, Olsen realizará la inspección oficial, dijo Berroa.

Pruebas de COVID-19 el viernes

La acción de béisbol invernal está detenida hasta el viernes ante el reporte de 39 casos positivos a COVID-19 entre los cinco equipos participantes.

El viernes en la mañana, Berroa dijo que todos los integrantes de los cinco conjuntos volverán a someterse a pruebas y dependiendo de los resultados, determinarán si la acción continúa el sábado o si el receso se extiende por más tiempo.

De reanudarse la competencia, los Cangrejeros tienen en agenda jugar en el Bithorn este domingo, pero es incierto si la instalación estará lista para ese día.