MLB pone propuesta en la mesa: acortar la temporada regular a 154 juegos y ampliar serie divisional

Nueva York - Las Grandes Ligas propusieron reducir la temporada regular de 162 a 154 juegos a partir del 2029 y ampliar la serie divisional al mejor de siete duelos, en un plan entregado a los jugadores durante las negociaciones del jueves.

Los dueños también propusieron añadir nueve días libres adicionales al formato actual de postemporada, extendiéndola a un máximo de 42 días, en una medida que daría a los abridores estelares la posibilidad de aparecer con mayor frecuencia.

Los dueños también propusieron permitir que los equipos con mejor preclasificación en las dos primeras rondas de la postemporada elijan a sus rivales a partir del próximo año, y convertir al lunes en un día libre para la mayoría de los equipos desde 2029, excepto para aquellos que participen en uno o dos juegos transmitidos a nivel nacional.

Reducir los juegos de la temporada regular disminuiría la oportunidad de que los jugadores establezcan récords de temporada y de carrera.

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“Volver a un calendario de 154 juegos nos permitiría introducir un día libre semanal, lo cual es bueno para la salud de los jugadores, al tiempo que también crea una nueva ventana de transmisión nacional para mostrar a nuestros equipos y jugadores más emocionantes”, indicó el portavoz de MLB, Glen Caplin, afirmó en un comunicado.

La asociación de jugadores dijo que revisará el plan y responderá en la mesa de negociaciones.

El contrato laboral de cinco años expira el primero de diciembre, y se espera que la administración imponga un cierre patronal en una confrontación que podría retrasar o impedir que se dispute la campaña 2027. La MLB propuso un tope salarial, que el sindicato ha prometido no aceptar nunca, junto con límites al valor y la duración de los contratos.

“Desafortunadamente, la liga una vez más dejó claro que todas sus propuestas están condicionadas a que los jugadores acepten un tope salarial, un sistema que destripa los derechos y la compensación de los jugadores, así como sus otras propuestas anti-jugador”, dijo el sindicato en un comunicado.

La temporada regular de la MLB actualmente programa 162 juegos en 187 días, y el nuevo formato ofrece disputar 154 juegos en 180 días en la mayoría de los años.

Las Grandes Ligas mantendría la serie de comodines al mejor de tres en el estadio del equipo con mejor preclasificación, añadiría un día libre extra entre los Juegos 1 y 2 y escalonaría los inicios de las series. Solo habría dos juegos programados en cada uno de los primeros tres días en lugar del formato actual de hasta cuatro juegos por día.

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Los preclasificados número 3 podrían seleccionar después de la temporada regular si reciben al número 5 o al número 6 en la serie de comodín, y los preclasificados número 1 podrían elegir a qué ganador del comodín enfrentar en la serie divisional.

Cada serie al mejor de siete se jugaría en 11 días en lugar de nueve, añadiendo días libres antes de los Juegos 5 y 7 además de los días de viaje antes de los Juegos 3 y 6. La MLB dejaría de programar juegos de postemporada de rondas tempranas por la tarde después de que algunos equipos han tenido dificultades para llenar los estadios en esos horarios.

La administración hizo una propuesta de “elige a tu oponente” en las negociaciones de 2022 como parte de un plan de playoffs de 14 equipos, pero los jugadores no estuvieron de acuerdo.

“ Una temporada regular más corta abre la puerta a hacer que octubre sea aún mejor para nuestros aficionados, con menos juegos vespertinos entre semana, una serie divisional más larga y más oportunidades de ver a los mejores lanzadores en el escenario más grande”, aclaró. “Y permitir que los primeros preclasificados seleccionen a sus oponentes en las dos primeras rondas crearía tramas atractivas, intensificaría rivalidades existentes y crearía nuevas”.

Como parte de la propuesta, cada equipo tendría programadas cuatro dobles jornadas día-noche, una contra cada rival divisional.

Los calendarios de ligas menores han incluido días libres los lunes desde 2021.

Los clubes de Grandes Ligas tendrían programados juegos los lunes en días festivos nacionales, cuando suelen atraer grandes multitudes. Los equipos que jueguen los lunes tendrían programado descansar el jueves.

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Las Grandes Ligas indicaron que los salarios de los jugadores no se ajustarían para reflejar menos juegos y que los umbrales de las disposiciones de bonificación —como las que pagan a los jugadores por juegos disputados— se ajustarían para reflejar el calendario reducido.

Las Ligas Nacional y Americana adoptaron calendarios de 154 juegos en 1904, en los que cada equipo de cada circuito de ocho equipos enfrentaba a todos los rivales 22 veces.

La Liga Americana cambió a un calendario de 162 juegos cuando se expandió a 10 equipos para 1961, y la Liga Nacional hizo lo mismo al año siguiente.

La Serie de Campeonato comenzó a disputarse en 1969 al mejor de cinco juegos hasta 1984; luego se amplió al mejor de siete.