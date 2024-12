Nick Lovullo quiere seguir los pasos de su padre Torey, mánager los Diamondbacks en las Mayores: “Es un objetivo mío”

Aunque la admiración no es palpable, es lo que refleja su rostro cuando habla de su progenitor. No es para menos, Torey es el actual dirigente de los Diamondbacks de Arizona en las Mayores , mánager subcampeón de la temporada 2023.

“Siempre he admirado a mi padre y estoy muy orgulloso de lo que ha logrado. Lo que hace es algo que me gustaría hacer algún día, llegar a las Grandes Ligas como entrenador o tal vez algún día también como gerente. Es un objetivo mío”, compartió Nick a El Nuevo Día en el terreno del Estadio Hiram Bithorn.

En la isla y en Estados Unidos, no importa dónde, Nick mantiene la misma comunicación con su padre, que siempre concluye siendo de béisbol, indicó.

“Hablamos muy a menudo sobre varias cosas sobre ser un mánager, un entrenador, un líder, un comunicador, hablamos sobre conectar con la gente, situaciones de juego que ocurren. Discutimos cosas como la primera y tercera jugada, toques o momentos de hit and run , cosas así”, manifestó.

“Lo mejor es que me ha dado muchos buenos consejos en mi vida. Probablemente, lo mejor es que siempre me dice que sea yo mismo y que no intente ser alguien más, que trabaje tan duro como pueda y esté tan preparado como sea posible, que confíe, confíe en mi instinto y en lo que le dice mi corazón”, agregó Nick sobre las comunicaciones con su padre, que han resultado en su carrera.