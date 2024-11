“No lo pensé ni una vez”: Vimael Machín dará la milla extra para ganarse un espacio con los Orioles en las Mayores

El pasado martes, día de las elecciones generales en la isla, Vimael Machín conducía hasta a un centro de votación en su pueblo San Lorenzo para ejercer su derecho al voto, cuando recibió una llamada de un número que no tenía registrado en su teléfono celular.

Si bien no pudo responder en ese momento, el jugador de cuadro se percató que la llamada era proveniente del estado de Baltimore.

Eran los Orioles. La organización de las Grandes Ligas intentaba comunicarse con el pelotero boricua para ofrecerle una oportunidad de liga menor con una invitación a los entrenamientos primaverales de la próxima temporada. El pacto no se concretó de inmediato, sin embargo, al filo del mediodía del día siguiente, Machín concretó el contrato que lo coloca a escasos pasos de un retorno al béisbol organizado.

“Yo estaba subiendo para el barrio a votar y fue una llamada muy rara... Me dijeron que era Baltimore, que estaban interesados en mí y que me iban a dejar saber los planes que tenían en par de días. Al otro día, me llamaron que me iban a ofrecer que qué pensaba y obviamente fue algo que no lo pensé ni una vez. Lo dialogué con mi familia y mi agente y se nos dio”, contó a El Nuevo Día el tercera base los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

“Le he orado mucho a papito Dios con mi familia y me desesperaba mucho, pero gracias a ellos que me decían que lo cogiera con calma, que todo pasa por algo y mira, se medió”, agregó.

Machín fue puesto en asignación por los Athletics de Oakland en 2022. Para 2023, los Phillies de Filadelfia le otorgaron un contrato de liga menor, pero a los meses siguientes fue dejado en libertad.

De ese momento, el sanlorenceño pasó a darle una oportunidad por primera vez a la liga de verano mexicano. En su primera aparición en suelo mexicano con los Mariachis de Guadalajara, el boricua disputó 40 duelos, en el que promedio .338 con 47 imparables.

Para este 2024, Machín retornó a México, pero esta vez con los Charros de Jalisco. A su juicio, fue este el escenario en el que los Orioles fijaron su sus ojos en él. Con los Charros, bateó para .401, 122 indiscutibles, 54 carreras impulsas, 64 anotaciones en 85 partidos.

En el terreno del Solá, Machín confirmó a este medio que también la invernal boricua le sirvió de exposición para este chance. Con Caguas, el toletero inició su séptima temporada de invierno.

“Este año que pasó fue una liga muy diferente, más competencia, muchos nombres de peloteros que han llegado a Grandes Ligas, pero también hay que darle crédito al invernal. Siempre he dicho que cada año me siento mejor aquí y la competencia está mejor”, aseguró.

“Me siento muy orgulloso, el que me conoce sabe todo el camino que he tenido que recorrer para esa oportunidad nuevamente; año y medio en México dándolo todo. Todos los días sudando la gota gorda, como decimos en el barrio, y por fin se me dio... estoy muy orgulloso y satisfecho con todo lo que he hecho”, añadió.

En la recién finalizada campaña de las Mayores, Baltimore finalizó segundo (91-71) en la División Este de la Liga Americana. Eventualmente, cayó en la serie de comodín ante los Royals de Kansas City. En 2023, concluyó la temporada al perder los tres duelos de la serie divisional ante los Rangers de Texas.

“Han ido a muchos playoffs estos últimos años y motiva más para dar ese extra. La meta es hacer el equipo y ayudar en lo que sea para que siga repitiendo eso y mucho más”.

Sí a los Criollos, no al Premier 12

Tan pronto Machín pactó con Baltimore, la novena no le concedió el permiso para jugar el torneo de Premier 12 con la Selección Nacional de béisbol. Los Orioles sí le permitieron iniciar la campaña con los máximos campeones de la liga invernal, que al juicio del tercera base buscarán revalidar como los monarcas en la isla.

En el torneo que se celebra en México, Puerto Rico tiene marca de 1-2.

“Tuve que llamar como pelotero profesional y hombre que soy para disculparme con la Federación (de Béisbol de Puerto Rico) y el país. Estaba listo para representar porque tener ese honor de ponerme el uniforme que diga Puerto Rco, lo voy a hacer hasta que no juegue más”.

“En Caguas, me dejaron jugar, eso si me dijeron que jugara, pero que al mismo tiempo me alistara bien, entrenando para llegar en forma”, dijo Machín que deberá presentarse con el equipo en Sarasota, Florida a mediados o finales del próximo febrero.

“Que se me dé algo así tan bonito cuando menos esperaba, me llena de mucha emoción y me deja saber que todavía tengo la habilidad de jugar el beisbol de Estados Unidos”, concluyó.