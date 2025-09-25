Paul Skenes cierra su temporada con 1.97 de efectividad

El estelar abridor de los Pirates de Pittsburgh, Paul Skenes, cerró su temporada el miércoles con una efectividad de 1.97, asegurando prácticamente el premio Cy Young de la Liga Nacional.

El lanzador derecho de 23 años permitió cuatro hits y ponchó a siete en seis entradas en su última apertura programada de la campaña.

Skenes se convirtió en el primer lanzador calificado con una efectividad por debajo de 2.00 desde Justin Verlander en 2022. Es el lanzador más joven con una efectividad por debajo de 2.00 desde el 1.53 de Dwight Gooden, de 20 años, en 1985.

“De hecho, estoy peor que el año pasado”, dijo Skenes con una sonrisa irónica. El año pasado fue 1.96. Este año estoy en 1.97. Solo tengo que mejorar. No, no pasa nada. No llego al año con ninguna meta de estadística", agregó.

PUBLICIDAD

Skenes ponchó a Spencer Steer en la segunda entrada el miércoles para su abanicado número 211, un récord de la franquicia de los Pirates en una sola temporada para un lanzador derecho, superando los 210 de Mitch Keller en 2023. Llegó a 216 ponches en la temporada.

“Paul Skenes batirá muchos récords a medida que avance en su carrera”, dijo el mánager de los Pirates, Don Kelly. “Cómo se prepara. Cómo compite. ¡Qué buen comienzo hoy y qué buena temporada ha tenido!”.

Skenes es considerado el favorito para ganar el Premio Cy Young de la Liga Nacional, pero dice que no le ha dado mucha importancia.

“Desafortunadamente, no se puede tener a dos jugadores ganando el Cy Young”, dijo Skenes, Novato del Año de la Liga Nacional en 2024, quien tuvo un récord de 11-3 con 170 ponches en 23 aperturas la temporada pasada. “Realmente no sé cómo serán mis estadísticas contra otros jugadores, así que ya veremos”.

El estadounidense ha lanzado 28 entradas consecutivas sin permitir carreras contra Cincinnati. Fue la duodécima salida sin permitir carreras de Skenes esta temporada.