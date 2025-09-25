Opinión
Suscriptores
25 de septiembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aaron Judge llega a 50 jonrones por cuarta vez y los Yankees empatan en la cima del Este de la Americana

El toletero de Nueva York disparó dos cuadrangulares en la victoria sobre los White Sox

25 de septiembre de 2025 - 11:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, festeja en la cueva tras batear un jonrón en el octavo inning del juego ante los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 24 de septiembre de 2025 (AP Foto/Frank Franklin II) (Frank Franklin II)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Aaron Judge igualó el récord de las Grandes Ligas al sumar por cuarta vez 50 jonrones, gracias al par que bateó el miércoles, para que los Yankees de Nueva York aplastaran 8-1 a los White Sox de Chicago.

Nueva York comparte ahora la cima de la División Este de la Liga Americana con los Blue Jays de Toronto, algo que no conseguía desde julio.

Max Fried (19-5) ganó su sexta apertura consecutiva y se convirtió en el primer lanzador de las Mayores en alcanzar las 19 victorias.

Nueva York (90-68) ha ganado siete de ocho compromisos. Se colocó 22 juegos por encima de .500, su mejor marca en lo que va de la temporada, y logró 90 victorias por séptima vez en las últimas ocho campañas completas.

Los Yankees, que no habían compartido el liderato de la división desde antes del juego del 3 de julio, están empatados con Toronto en la cima del Este con cuatro juegos restantes. Los Blue Jays, que han perdido seis de siete, tienen el criterio de desempate a su favor.

El jonrón número 50 de Judge, un batazo de tres carreras contra Jonathan Cannon (4-10), les dio a los Yankees una ventaja de 3-1 en la segunda entrada. Añadió un cuadrangular solitario en la octava contra Cam Booser.

Judge conectó 52 jonrones como novato en 2017, impuso un récord de la Liga Americana de 62 bambinazos en 2022 y consiguió 58 el año pasado. Los únicos otros jugadores con cuatro temporadas de 50 vuelacercas fueron Babe Ruth, Mark McGwire y el dominicano Sammy Sosa.

Trent Grisham añadió su 34to jonrón por Nueva York.

Chicago ha perdido diez de 11 y ha alcanzado 100 derrotas por tercer año consecutivo, empatando la segunda peor marca de la Americana detrás de las cuatro consecutivas de Washington de 1961-64. En la Liga Nacional, Colorado ha superado las 100 derrotas por tercera temporada consecutiva.

Tags
Yankees de Nueva YorkAaron JudgeMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
