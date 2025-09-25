Opinión
25 de septiembre de 2025
77°nubes dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Guardians vuelven a derrotar a Detroit y toman control de la División Central de la Americana

Cleveland borró un déficit de 15 juegos y medio, primer equipo de las Grandes Ligas en lograrlo

25 de septiembre de 2025 - 10:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El dominicano de los Guardianes de Cleveland Jose Ramirez observa su doble remolcador ante el relevista de los Tigres de Detroit Dillon Dingler el miércoles 24 de septiembre del 2025. (AP Foto/Phil Long) (Phil Long)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cleveland - George Valera conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada, el dominicano José Ramírez logró un doble de dos carreras en la séptima y los Guardians de Cleveland superaron el miércoles 5-1 a los Tigers de Detroit para convertirse en el primer equipo de las Grandes Ligas en superar un déficit de 15 juegos y medio para tomar la delantera en cualquier división o liga.

RELACIONADAS

Cleveland (86-72) tiene una ventaja de un juego sobre Detroit (85-73) restando cuatro encuentros. Los Guardianes también tienen la ventaja del desempate tras al ganar la serie de la temporada.

Los Bravos de Boston de 1914 estaban 15 juegos atrás en la Liga Nacional el cuatro de julio y se recuperaron para ganar por diez duelos y medio según Elias. Desde que el béisbol pasó a jugar por divisiones en 1969, el mayor déficit superado fue de 14 juegos por los Yankees de Nueva York de 1978 para ganar el Este de la Liga Americana.

Tanner Bibee (12-11) ganó su tercera apertura consecutiva y permitió solo una carrera en seis entradas, extendiendo la racha de abridores de los Guardianes permitiendo dos o menos carreras a 19 juegos. Son los primeros desde los Rays de Tampa Bay de 2019 en llegar al menos a 19 juegos.

Detroit ha perdido ocho seguidos y dejó el primer lugar por primera vez desde el 22 de abril, cuando los Guardians lideraban por medio juego. Jack Flaherty (8-15) sufrió la derrota.

Por los Tigers, el venezolano Gleyber Torres de 4-1. El dominicano Wenceel Pérez de 3-0.

Por los Guardians, el dominicano José Ramírez de 4-2 con dos empujadas. El venezolano Gabriel Arias de 4-0.

Tags
Guardians de ClevelandTigers de DetroitMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
