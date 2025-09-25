Guardians vuelven a derrotar a Detroit y toman control de la División Central de la Americana

Cleveland - George Valera conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada, el dominicano José Ramírez logró un doble de dos carreras en la séptima y los Guardians de Cleveland superaron el miércoles 5-1 a los Tigers de Detroit para convertirse en el primer equipo de las Grandes Ligas en superar un déficit de 15 juegos y medio para tomar la delantera en cualquier división o liga.

Cleveland (86-72) tiene una ventaja de un juego sobre Detroit (85-73) restando cuatro encuentros. Los Guardianes también tienen la ventaja del desempate tras al ganar la serie de la temporada.

Los Bravos de Boston de 1914 estaban 15 juegos atrás en la Liga Nacional el cuatro de julio y se recuperaron para ganar por diez duelos y medio según Elias. Desde que el béisbol pasó a jugar por divisiones en 1969, el mayor déficit superado fue de 14 juegos por los Yankees de Nueva York de 1978 para ganar el Este de la Liga Americana.

Tanner Bibee (12-11) ganó su tercera apertura consecutiva y permitió solo una carrera en seis entradas, extendiendo la racha de abridores de los Guardianes permitiendo dos o menos carreras a 19 juegos. Son los primeros desde los Rays de Tampa Bay de 2019 en llegar al menos a 19 juegos.

Detroit ha perdido ocho seguidos y dejó el primer lugar por primera vez desde el 22 de abril, cuando los Guardians lideraban por medio juego. Jack Flaherty (8-15) sufrió la derrota.

Por los Tigers, el venezolano Gleyber Torres de 4-1. El dominicano Wenceel Pérez de 3-0.