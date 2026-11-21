Chris Arroyo y José Torres conectaron sendos cuadrangulares para guiar a los Leones de Ponce a una victoria 8-2 sobre los Criollos de Caguas en la continuación de la temporada regular 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Con el triunfo, Ponce ascendió al primer lugar de la tabla de posiciones de la liga invernal con récord de 8-5, mientras Caguas cayó al segundo con registro de 7-5.

La novena sureña contó con una buena salida del japonés Keito Matsuura, quien sumó su segundo triunfo de la temporada frenando a los Criollos en solo dos hits a lo largo de cinco entradas, en las que ponchó a cinco. El zurdo concedió dos bases por bolas.

Los Leones pisaron el plato por primera vez con un batazo grande de Chris Arroyo, un cuadrangular de tres carreras que se fue por encima de la verja del jardín derecho en la segunda entrada.

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Ponce añadió otra con un jonrón solitario en la quinta por parte de José Torres, hacia el jardín izquierdo para el 4-0.

Un ramillete de otras cuatro anotaciones en la sexta entrada despegó decisivamente a los Leones, producto de dobletes de Jesmuel Valentín, de Arroyo y de Torres para colocar 8-0 la pizarra.

Los Criollos consiguieron sus únicas anotaciones en el octavo acto con un cuadrangular solitario de Bryan González y un doble de Gustavo Meléndez.

LBPRC • Temporada Regular 2026-27 TABLA DE POSICIONES (Hasta el viernes, 20 de noviembre) por LBPRC Equipo Ganados Perdidos Porcentaje Diferencia Racha 1 Leones de Ponce 8 5 .615 — G G P G G 2 Gigantes de Carolina 7 5 .583 0.5 G P P G G 3 Criollos de Caguas 7 5 .583 0.5 P G P P P 4 Cangrejeros de Santurce 7 7 .500 1.5 G G G P P 5 Indios de Mayagüez 6 7 .462 2 G G P G G 6 Senadores de San Juan 3 9 .250 4.5 P P G P P Racha: Últimos cinco partidos (G: ganado; P: perdido). Fuente: ligapr.com

La derrota recayó en el derecho Tanner Burns (0-1) luego de permitir tres carreras en su apertura de tres entradas. Retiró a cinco bateadores por la vía del ponche.

Explotan Ceballos y Ortiz

El antesalista Sabin Ceballos bateó de vuelta completa y remolcó cuatro carreras para guiar a los Gigantes de Carolina a un triunfo 10-5 sobre los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Hiram Bithorn.

Ceballos conectó dos indiscutibles en cuatro turnos con un cuadrangular, un doble, cuatro carreras remolcadas y dos anotadas.

Sabin Ceballos conectó un jonrón solitario y en total empujó cuatro carreras por Carolina. (Suministrada / LBPRC)

Ahora Carolina empató en el segundo lugar del torneo con Caguas, ambos con 7-5. En cambio, Santurce colocó su foja en 7-7 y se ubica en la cuarta posición.

Ceballos conectó su jonrón con uno a bordo en la cuarta entrada, para colocar el partido 6-1, y un ramillete de cuatro carreras más en la sexta, despegó decisivamente a Carolina. En ese inning, un indiscutible de Johnathan Rodríguez y un cuadrangular de tres carreras de Abimelec Ortiz por el jardín central pusieron 10-1 el pizarrón.

Los Cangrejeros reaccionaron pero se quedaron cortos. Dos cuadrangulares de dos carreras cada uno por parte de Jorhan Castro y de Jackson Ross, ante los envíos de Joe Riley, les dieron sus últimas carreras.

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Blanquean a los Senadores

Cuatro lanzadores de los Indios de Mayagüez se combinaron para completar una blanqueada 4-0 sobre los Senadores de San Juan en el Estadio Isidoro “Cholo” García.

Con el resultado, Mayagüez mejora su marca a 6-7, mientras que San Juan coloca la suya en 3-9.

El abridor Eddie Demurias se llevó el triunfo al solo tolerar tres indiscutibles en cinco entradas trabajadas. Además, fue respaldado por la labor de sus compañeros Carlos Francisco, Luke Stofel y Sean Barnett, quienes no le dieron ninguna libertad a los bateadores del equipo capitalino.

Un cuadrangular solitario de Isan Díaz en la tercera entrada, hacia el jardín derecho, amplió a 4-0 la ventaja de los Indios en ruta al triunfo.

La acción de la liga invernal continúa este sábado, cuando se celebra el Día de Roberto Clemente. Carolina visita a Caguas, y Mayagüez a Ponce, ambos a partir de las 5:00 de la tarde.