El proceso para seleccionar el dirigente que habrá de llevar las riendas de la novena de Puerto Rico en el venidero Clásico Mundial de Béisbol se ha extendido más de la cuenta, si se toma en consideración el hecho de que todos los equipos que componen el competitivo Grupo D ya tienen designado el suyo.

A siete meses de que comience la quinta edición del importante evento mundialista, la Federación de Béisbol de Puerto Rico -ente que administra el conjunto- sigue sin anunciar el sucesor de Edwin Rodríguez, quien guió al conjunto a dos subcampeonatos seguidos (2013, 2017).

Según supo El Nuevo Día mediante fuentes cercanas al proceso, la selección se ha complicado para el gerente general Eduardo Pérez debido, en particular, a la polémica interna que el organismo federativo que dirige José Quiles tiene con el nombramiento del cuerpo de entrenadores. En específico, los expeloteros Carlos Beltrán, Carlos Baerga y Carlos Delgado, tres figuras que gozan de la simpatía de la mayoría de los jugadores que integrarán esta edición boricua, no cuentan con la confianza de la federación, según fuentes de este diario.

Puerto Rico tiene sus candidatos y Josué Espada parte como favorito, pero la decisión no se ha producido de forma oficial.

Quiles, quien se ha negado a contestar llamadas de El Nuevo Día, restó importancia al hecho de que no se haya hecho el anuncio del dirigente durante una aparición en el programa televisivo La Línea Deportiva de Wapa Deportes.

El líder federativo señaló que no tenía prisa por nombrar a nadie porque “el dirigente dirigirá en marzo, no en octubre”.

Así las cosas, el resto de los equipos del llamado “grupo de la muerte” ya tienen sus pilotos. República Dominicana nombró a Rodney Linares, Venezuela hizo lo propio con Omar López, mientras que Israel reclutó a Ian Kinsler. Resta por conocer un quinto equipo que saldrá de uno de los clasificatorios.

El Clásico Mundial de Béisbol cobrará vida del 8-21 de marzo del 2023. Puerto Rico y su grupo jugarán en Miami.

República Dominicana: Rodney Linares

Fue anunciado mánager de la República Dominicana en julio de este año. Tiene 45 años y actualmente se desempeña como coach de tercera base de los Rays de Tampa Bay. Lleva cuatro temporadas en esa posición con los Rays. Linares fue nombrado por el gerente general del combinado dominicano Nelson Cruz. Como jugador se desempeñó en cuadro interior y su trayectoria fue exclusivamente en liga menor en apenas dos temporadas. Lo hizo en el 1997 con los Tigers de Detroit y en el 1998 con los Astros de Houston. Promedió apenas .168. Tuvo un largo historial como dirigente y entrenador de ligas menores con los Astros desde el 2007 al 2018. Como dirigente tuvo récord de 762-697 en las filiales de Houston, siendo nombrado Manager del Año en dos ocasiones.

Rodney Linares, coach de tercera base de los Rays junto al pelotero cubano Randy Arozarena. (The Associated Press)

“Es un honor, un sueño presentar a mi país en este Clásico Mundial. No es un reto, es un honor. Cuento con que todos los jugadores que han señalado que van al Clásico lo hagan sin ego. Todos han dicho que lo más importante es representar la República Dominicana”, dijo en su presentación como mánager a los medios noticiosos.

Se espera que conformen la plantilla Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr, Manny Machado, Rafael Devers, Julio Rodríguez entre otras grandes figuras.

Venezuela: Omar López

Fue nombrado al cargo de dirigente el pasado 17 de agosto. Actualmente se desempeña como coach de primera base de los Astros de Houston.

López sustituye a Omar Vizquel.

De 45 años, López ha tenido una larga carrera como entrenador de los Astros con 24 años de experiencia. Formó parte del cuerpo de coaches y de dirigente de los diferentes sistemas de liga menor de los Astros por 12 años y en el 2020 pasó al equipo de liga grande. En las Menores, en el 2018, fue galardonado como Manager del Año de la Liga de Texas, cuando en su primera de dos campañas en al frente de los Hooks de Corpus Christi, equipo Doble A de los Astros, tuvo un registro de 82-56 y se clasificó a la postemporada. En la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela ha tenido vasta experiencia como dirigente.

Yuli Gurriel (izquierda) de los Astros de Houston saluda al coach de primera base Omar López (22) tras batear un sencillo remolcador ante un juego contra Boston. (The Associated Press)

Lleva cinco temporadas con los Caribes de Anzoategui, donde ha ganado dos títulos. Este año regresa con esta novena. También lo ha hecho con los Navegantes de Magallanes y en la Liga de República Dominicana con las Aguilas Cibaeñas.

Como pelotero se desempeñó como antesalista. Apenas participó en tres temporadas, pero nunca avanzó más allá de la filial Clase A. Jugó para los White Sox de Chicago y los Diamondbacks de Arizona.

Israel: Ian Kinsler

Luego de jugar para el equipo de Israel en el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio, el otrora jugador de Grandes Ligas fue nombrado a principios de julio para dirigir la misma selección en el Clásico Mundial de Béisbol. Kinsler nació en los Estados Unidos (Arizona), pero adquirió la ciudadanía israelí. De 40 años, Kinsler es el único de los dirigentes que participará en el Grupo D con experiencia como jugador de Grandes Ligas.

Kinsler jugó durante 14 temporadas en las Mayores y se retiró en el 2019.

Ian Kinsler, quien tuvo una larga carrera en las Grandes Ligas, estará al frente de Israel en el Clásico Mundial de Béisbol. (Archivo)

Fue drafteado en dos ocasiones por los Diamondbacks de Arizona (2000 y 2001) pero no firmó hasta en el sorteo del 2003 con los Rangers de Texas. Debutó con este equipo en las Grandes Ligas en el 2006 donde jugó hasta el 2013 cuando fue cambiado a los Tigers de Detroit. En el 2017 fue transferido a los Dodgers de Los Ángeles y en el 2018 a los Red Sox de Boston donde formó parte del equipo que ganó la Serie Mundial. Firmó como agente libre con los Padres de San Diego y se retiró en 2019. Participó en cuatro Juegos de Estrellas y ganó dos Guantes de Oro. Promedió de porvida .269 con 257 jonrones y se robó 243 bases.

“Fue muy emocionante para mí cuando me preguntaron si quería dirigir a Israel en el WBC. No me tomó mucho tiempo aceptar la posición”, dijo Kinsler tras ser nombrado.