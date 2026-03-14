¡Puerto Rico pega primero! Arriba temprano frente a Italia
Willi Castro puso a los boricuas en el marcador con un jonrón solitario en la primera entrada. Sigue aquí nuestra cobertura.
14 de marzo de 2026 - 3:21 PM
14 de marzo de 2026 - 3:21 PM
Willi Castro puso a la fanaticada puertorriqueña temprano con un cuadrangular solitario frente al abridor zurdo Sam Aldegheri.
El primer bate envió el cuarto lanzamiento del italiano, un cambio de velocidad de 81 millas por hora, al jardín izquierdo para hacer retumar el techo de cristal de Daikin Park.
WILLI CASTRO LEADOFF HOMER FOR TEAM PUERTO RICO! 🇵🇷— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026
(via @FS1) pic.twitter.com/X7uROT7njO
Apenas fue el segundo jonrón de Puerto Rico en el torneo. El primero fue el vuelacercas ganador de Darell Hernáiz frente a Panamá en entradas extra en el Estadio Hiram Bithorn.
Puerto Rico se tiró al terreno del Daikin Park el sábado en la parte en busca del pase a las semifinales en Miami del Clásico Mundial de Béisbol frente a Italia.
Los boricuas intentarán volver al baile de los mejores cuatro desde el subcampeonato de 2017. Italia, por su parte, quiere hacer historia con una primera aparición en semifinales.
¡Todos con #LosNuestros!— Federación de Béisbol 🇵🇷 (@BeisbolPR) March 14, 2026
2:00 pm (hora Houston), 3:00 pm (hora Puerto Rico) pic.twitter.com/XmLmaGSgYa
En juego por el Team Rubio también está el último boleto de América para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. República Dominicana ponchó su boleto el viernes con una victoria sobre Corea del Sur, combinada con una derrota de Canadá ante Estados Unidos.
Los estadounidenses están en las Olimpiadas por ser anfitrión.
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