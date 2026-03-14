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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Puerto Rico pega primero! Arriba temprano frente a Italia

Willi Castro puso a los boricuas en el marcador con un jonrón solitario en la primera entrada. Sigue aquí nuestra cobertura.

14 de marzo de 2026 - 3:21 PM

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Willi Castro puso al frente a Puerto Rico temprano sobre Italia. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Willi Castro puso a la fanaticada puertorriqueña temprano con un cuadrangular solitario frente al abridor zurdo Sam Aldegheri.

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El primer bate envió el cuarto lanzamiento del italiano, un cambio de velocidad de 81 millas por hora, al jardín izquierdo para hacer retumar el techo de cristal de Daikin Park.

Apenas fue el segundo jonrón de Puerto Rico en el torneo. El primero fue el vuelacercas ganador de Darell Hernáiz frente a Panamá en entradas extra en el Estadio Hiram Bithorn.

En juego el pase a Miami y el sueño olímpico

Puerto Rico se tiró al terreno del Daikin Park el sábado en la parte en busca del pase a las semifinales en Miami del Clásico Mundial de Béisbol frente a Italia.

Los boricuas intentarán volver al baile de los mejores cuatro desde el subcampeonato de 2017. Italia, por su parte, quiere hacer historia con una primera aparición en semifinales.

En juego por el Team Rubio también está el último boleto de América para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. República Dominicana ponchó su boleto el viernes con una victoria sobre Corea del Sur, combinada con una derrota de Canadá ante Estados Unidos.

Los estadounidenses están en las Olimpiadas por ser anfitrión.

Mantente conectado a elnuevodia.com para los detalles de esta cobertura.

Tags
Puerto RicoItaliaClásico Mundial de BéisbolHoustonTeam Rubio
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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