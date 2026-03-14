Jac Caglianone y el coquí taíno que honra sus raíces: “Amo mi herencia puertorriqueña”

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Houston - Jac Caglianone envió la pelota a una barra que se encuentra al jardín central del Daikin Park durante la práctica de bateo del sábado de Italia previo al partido contra Puerto Rico.

Un segundo batazo llegó al segundo nivel, cerca de impactar la pantalla gigante del estadio.

El bate del joven jardinero, sin duda, hubiera sido un gran aporte en la alineación del Team Rubio en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Sin embargo, Caglianone, hijo de la puertorriqueña Johanne Ortiz, hizo una promesa de representar a la novena italiana en esta edición y honrar las raíces de su padre.

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El sábado, chocará contra los boricuas por el pase a las semifnales.

“Estoy emocionado. Es genial que ambas herencias se reflejen en el terreno. Es algo por lo que estoy entusiasmado. Definitivamente, entiendo por qué mi mamá está dividida”, compartió el jardinero, de 23 años, con este medio previo al desafío de cuartos de final en el Daikin Park.

Italia hizo el acercamiento a Caglianone mientras jugaba pelota colegial con la Universidad de Florida. En 2025, debutó en las Mayores con los Royals de Kansas City.

“Amo mi herencia puertorriqueña de la misma forma que mi herencia italiana. Definitivamente, es un factor para ser como soy. Definitivamente, comí más comida puertorriqueña que italiana creciendo (en Tampa, Florida). Pero con Italia llevo hablando desde la universidad. Pero, poder compartir el terreno con Puerto Rico es una memoria de por vida”, indicó.

Jac Caglianone, jugador de Italia en el Clásico, luce un coquí taíno en la piel Con madre puertorriqueña, el jardinero de la selección de Italia honra su herencia con un tatuaje.

Italia marcha como el equipo sorpresa de la edición 2026. Ganó el Grupo B, venciendo a los favoritos en la llave como Estados Unidos y México. A los mexicanos los eliminaron, 9-1, para marca perfecta de 4-0.

Caglianone ha contribuido en grande en la ofensiva, con promedio de .375, un cuadrangular, tres carreras remolcadas y cuatro anotadas. En las filas de los italianos también está el exreceptor puertorriqueño de los Yankees de Nueva York, Jorge Posada.

“Ha sido grandioso. Tenemos un gran grupo de muchachos. Muy divertido. Es como jugar colegial nuevamente. Se siente bien”, dijo.

El sábado, Caglianone tenía en agenda enfrentarse al abridor derecho de Puerto Rico, Seth Lugo, de ascendencia puertorriqueña y quien es compañero de Caglianone con los Royals.

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“Sé que Seth es un jugador muy inteligente. El año pasado pasé mucho tiempo hablando con él en el banquillo sobre la estrategia de juego. Sin duda, ve el juego de forma diferente. Pero creo que mientras sigamos haciendo lo que hemos estado haciendo, estaremos en una buena posición”, apuntó.

Caglianone es compañero de equipo del derecho Seth Lugo con los Royals. (Ramon "Tonito" Zayas)

Para Caglianone, con una carrera en las Mayores que apenas comienza, es muy temprano pensar si en un futuro Clásico le seguirá los pasos al tercera base Nolan Arenado, quien en este torneo se unió a los boricuas para honrar a su madre de Guayama, después de haber jugado con Estados Unidos.

Caglianone también puede representar a Estados Unidos.