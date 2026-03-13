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Cuatro cosas a saber de Italia, próximo rival de Puerto Rico en el Clásico Mundial

Con victorias sobre Estados Unidos y México, Italia llega como sorpresa del Grupo B, con varios jugadores de las Mayores

13 de marzo de 2026 - 2:00 PM

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Vinnie Pasquantino (9), primera base de Italia, batea cuadrangular frente a México en la sexta entrada del juego del miércoles, el segundo de tres que conectó esa noche. (Ashley Landis)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

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Antes de la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, Italia era un equipo con muchas más derrotas que victorias (7-13), con balance negativo también en carreras anotadas frente a las permitidas (108-116), y que se había eliminado en tres de los cinco torneos mundialistas anteriores.

Pero el equipo que jugó la última semana en el Daikin Park de Houston como parte del Grupo B, fue uno muy distinto que no solo concluyó invicto la primera ronda con 4-0, sino que además logró resonantes victorias consecutivas de 8-6 sobre el favorito Estados Unidos, y 9-1 sobre México, que antes del torneo parecía el acompañante de los estadounidenses rumbo a los cuartos de final.

Con su pase a la siguiente vuelta, el rival de Puerto Rico el sábado a las 3:00 p.m. en el choque de cuartos de final, ha cobrado un aire de peligrosidad, luego de concluir la fase inicial como el segundo equipo más jonronero entre los 20 que iniciaron el certamen.

A continuación cuatro cosas a saber del combinado que busca su primer pase a unas semifinales en Clásicos Mundiales.

Presencia de Grandes Ligas

Aaron Nola es un lanzador estelar en las Grandes Ligas con los Phillies de Filadelfia.
Aaron Nola es un lanzador estelar en las Grandes Ligas con los Phillies de Filadelfia. (Ashley Landis)

Aunque Italia como equipo del Clásico no sea muy conocido para muchos aficionados, la realidad es que no es desconocido en el ambiente del béisbol.

La mayoría de sus jugadores, 21 de 30, pertenecen a las Grandes Ligas, incluyendo 12 de sus 15 lanzadores en el roster.

Tiene peloteros de posición de alto perfil como el inicialista de los Royals de Kansas City, Vinnie Pasquantino, quien fue colíder de jonrones en la primera ronda, al disparar tres en un mismo juego, contra México en la victoria 9-1.

Aaron Nola es uno de los principales brazos del cuerpo de lanzadores, así como los veteranos Adam Ottavino y Michael Lorenzen.

También está el prospecto de ascendencia italiana y puertorriqueña, Jac Caglianone. Pero entre peloteros de las Mayores, y otros jugadores en los sistemas de liga menor, Italia tiene unos 24 del béisbol organizado.

‘Fatto in USA’

El zurdo Sam Aldegheri es un de solo tres italianos de nacimiento en el roster.
El zurdo Sam Aldegheri es un de solo tres italianos de nacimiento en el roster. (David J. Phillip)

Del roster de 30 jugadores que tienen los italianos, irónicamente solo tres nacieron en el país europeo, con la abrumadora mayoría procedentes de Estados Unidos, descendientes de inmigrantes.

Sam Aldegheri, lanzador zurdo que pertenece a los Angels de Los Ángeles, nació en Verona, mientras que los derechos Claudio Scotti y Gabriele Quattrini, son los otros naturales de Italia.

Igualmente, Italia tiene dos jugadores nacidos en Venezuela, el receptor J.J. D’Orazio y el ‘infielder’ Renzo Martini. Mientras el jardinero Dante Nori es nacido en Canadá.

Raíces boricuas

Jac Caglianone, jardinero derecho de Italia, festeja un jonrón con su compañero Kyle Teel, en el duelo del Clásico Mundial ante Estados Unidos, el martes.
Jac Caglianone, jardinero derecho de Italia, festeja un jonrón con su compañero Kyle Teel, en el duelo del Clásico Mundial ante Estados Unidos, el martes. (Ashley Landis)

El otrora receptor de los Yankees de Nueva York, Jorge Posada, y el jardinero y bateador designado Jac Caglianone son dos figuras en el equipo italiano con alguna relación con Puerto Rico.

Posada, que fue reclutado como asistente del entrenador de bateo por su excompañero en los Yankees y actual dirigente de Italia, Francisco Cervelli, nació en la isla y fue parte de la gran cepa de peloteros estrellas puertorriqueños que brillaron en las Mayores desde los 90 y gran parte de los 2000.

Caglianone, por su parte, es nacido en Estados Unidos de padre de ascendencia italiana y madre puertorriqueña, por lo que tuvo la opción de representar al Team Rubio, aunque prefirió jugar por los colores de su padre.

Equipo revelación

Jon Berti es otro jugador con experiencia en las Mayores.
Jon Berti es otro jugador con experiencia en las Mayores. (Ashley Landis)

Indistintamente hasta donde llegue, Italia puede ser considerado uno de los equipos revelación de esta edición del Clásico.

Es la tercera vez que los italianos adelantan hasta una segunda ronda, y esta vez lo lograron a fuerza de palos. Fueron segundos en la ronda inicial en cuadrangulares, con 12, terceros en bateo con promedio de .294, y cuartos en anotadas, con 32.

Superaron en su Grupo B a Brasil (8-0), Gran Bretaña (7-4), Estados Unidos (8-6) y México (9-1), quedándose con el primer lugar.

Actuaciones de Italia en el CMB

2006

  • 10-0 vs. Australia
  • 0-6 vs. Venezuela
  • 3-8 vs. Dominicana

2009

  • 0-7 vs. Venezuela
  • 6-2 vs. Canadá
  • 1-10 vs. Venezuela

2013

  • 6-5 vs. México
  • 14-4 vs. Canadá
  • 2-6 vs. Estados Unidos
  • 4-5 vs. Dominicana
  • 3-4 vs. Puerto Rico

2017

  • 10-9 vs. México
  • 10-11 vs. Venezuela
  • 3-9 vs. Puerto Rico
  • 3-4 vs. Venezuela

2023

  • 6-3 vs. Cuba
  • 7-11 vs. Taiwán
  • 0-2 vs. Panamá
  • 7-1 vs. Países Bajos
  • 3-9 vs. Japón

2026

  • 8-0 vs. Brasil
  • 7-4 vs. Gran Bretaña
  • 8-6 vs. Estados Unidos
  • 9-1 vs. México
Tags
Clásico Mundial de BéisbolTeam RubioItalia
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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