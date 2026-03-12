Los cinco momentos más memorables del Clásico en el Bithorn

Las victorias de Puerto Rico en la última semana en el Estadio Hiram Bithorn estuvieron enmarcadas en momentos emocionantes y emotivos, en los que, naturalmente, emergieron figuras que se convirtieron en protagonistas del momento.

Unos ya conocidos de la afición, y uno, en particular, forma parte de los 17 debutantes de Puerto Rico en un Clásico Mundial de Béisbol.

A continuación, los cinco momentos más emocionantes que la fanaticada boricua vivió durante los seis días que duró la primera ronda en San Juan, sede del Grupo A, y que marcaron el retorno a la isla de los Clásicos Mundiales tras 13 años de ausencia.

Cuadrangular de Hernáiz

En eufórico Hernáiz recorre las bases luego de conectar el jonrón ganador ante Panamá. (Ramon "Tonito" Zayas)

Puerto Rico parecía encaminado a su primera derrota el pasado sábado, una que pudo haber cambiado su destino en el torneo. Sin embargo luego de superar un déficit de 2-1 ante Panamá al llegar la novena entrada, y otro de 3-2 al llegar la parte baja de la décima, los boricuas volvieron a empatar para alivio de la multitud que llenó el Bithorn.

Primero, con un batazo para doble matanza de Carlos Cortés, Heliot Ramos anotó desde la antesala, preparando luego la escena para un cuadrangular solitario del debutante campocorto Darell Hernáiz, único del Team Rubio en la primera ronda.

Sonaron las trompetas

Como una de las principales figuras de Puerto Rico tras las múltiples bajas importantes antes el torneo, el taponero Edwin “Sugar” Díaz, de seguro, atesorará por siempre su experiencia en el Bithorn.

El cerrador naguabeño dio los últimos tres outs la primera noche en el triunfo frente a Colombia, pero más importante fue su actuación contra los cubanos el lunes para apuntarse su primer rescate de este Clásico 2026.

Su segunda aparición tras dos días de descanso, fue aun más emocionante cuando Díaz entró al diamante desde la zona del bullpen con la música de fondo de las trompetas que se han convertido su marca en Grandes Ligas, mientras una multitud disfrutaba el instante.

“Eddie, Eddie, Eddie”

Eddie Rosario participa en su cuarta edición del torneo. (Ramon "Tonito" Zayas)

Ese fue el coro de un Bithorn al que asistieron más de 18,000 personas el viernes en el juego inaugural del Grupo A, cuando Puerto Rico terminaría imponiéndose 5-0 a Colombia, gracias a una entrada en las que anotó todas sus carreras.

El guayamés Eddie Rosario, que en ese partido actuó como bateador designado, se fue de 2-1 en el juego con una carrera anotada y una empujada. Su importante batazo mantuvo vivo el ataque boricua que apenas comenzaba, al poner la pizarra 2-0 sobre los colombianos. La multitud lo recompensó con sus vítores.

Feliz adiós de Machete

Maldonado festeja el doble que remolcó tres carreras ante Cuba. (Xavier Araújo)

La despedida definitiva del receptor Martín Maldonado no pudo haber sido mejor al jugar por última vez ante la afición boricua, aunque continuó con el equipo hacia Houston, hasta donde llegue el equipo en este Clásico. Machete conectó importantes batazos en los tres juegos que Puerto Rico ganó en el Bithorn ante Colombia, Panamá y Cuba.

Uno de los más emocionantes y cruciales fue el sencillo que conectó en la novena entrada del partido contra Panamá, perdiendo 2-1 los boricuas al llegar a parte baja de la novena. Luego que Rosario se embasó, el batazo de Maldonado lo puso en posición anotadora llevándolo hasta la tercera almohadilla, desde donde anotaría más tarde la del empate 2-2 para forzar que el partido se fuera a entradas extra.

Pero ninguno como el doblete remolcador que vació las bases dándole a Puerto Rico ventaja 3-0 sobre Cuba, en ruta a la victoria 4-1 que adelantó al Team Rubio a la segunda ronda. Usualmente un jugador de poca ofensiva, pero consistente con su juego tras el plato, Maldonado fue clave esta vez en la primera ronda con cinco remolcadas.

Encuentro de inmortales

Carlos Beltrán fue homenajeado en el primer juego ante Colombia. (Xavier J. Araújo Berríos)

Con la reciente elección de Carlos Beltrán para ser exaltado en 2026 al Salón de la Fama del béisbol en Cooperstown, la afición en Puerto Rico pudo ver en la jornada inaugural del Clásico, juntarse en el terreno del Bithorn a sus cuatro inmortales boricuas que quedan en vida, del total de seis que incluye a los fenecidos Roberto Clemente y Orlando “Peruchín” Cepeda.