La organización Little League Baseball anunció en su reunión anual de otoño que Puerto Rico tendrá entrada directa a la Serie Mundial de Williamsport, Pennsylvania, a partir del año 2022.

La clasificación automática forma parte de un nuevo formato de la organización, que contará con la participación de 20 equipos en su Serie Mundial de béisbol de 10-12 años. Junto a Puerto Rico, entrarán como equipos de expansión de la serie los países Panamá y Cuba.

“Es un reconocimiento de Little League Baseball al trabajo que se realiza en Puerto Rico, Panamá y Cuba. Fuera de los equipos que ya cuentan con su entrada directa a la Serie Mundial, estos tres países son los que tienen la mayor cantidad de equipos locales de Little League. Ese fue el factor principal para determinar los equipos de expansión”, explicó Carlos Pagán, presidente de Little League en Puerto Rico y Latinoamérica.

El orden de la clasificación se hizo al azar. Para la Serie Mundial del 2022, tienen su boleto asegurado Puerto Rico y Panamá; para el 2023 Panamá y Cuba; mientras para el 2024 Puerto Rico y Cuba. En el 2023, Puerto Rico competirá en la Serie del Caribe.

“Es una rotación de tres años entre Cuba, Panamá y Puerto Rico, con dos equipos entrando directamente a la Serie Mundial y el equipo restante compitiendo a través de su respectivo torneo regional. Con esta expansión, la región Latinoamericana garantiza la participación de cinco equipos representativos en la Serie Mundial de Williamsport. Tendremos a México y los dos equipos de expansión junto a los campeones del Caribe y Latinoamérica”, detalló Pagán.