San Luis. El campocorto novato de los Cardinals, Masyn Winn, después de todo, recibió la pelota que bateó para registrar su primer hit en las Grandes Ligas en su debut con San Luis.

Pero no fue fácil conseguir la pelota después de que el primera base de los Mets de Nueva York, Pete Alonso, la lanzara a las gradas .

Winn, de 21 años, estaba jugando en su primer juego de las Grandes Ligas el viernes por la noche cuando bateó un débil batazo por la antesala y superó el tiro a la inicial para apuntarse su primer indiscutible de su carrera en la parte baja de la quinta entrada.

Alonso atrapó la pelota y luego de que recibiera el visto bueno para sacar la misma del juego, la lanzó por encima de la red y hacia las gradas de la primera base, detrás del dugout de los Cardinals.

PUBLICIDAD

“No tenía idea”, dijo Winn. “Cuando llegué a primera realmente no podía pensar en todo lo demás. Pero cuando escuché que (el coach de primera base Stubby Clapp) estaba allí y habló con Pete, le dijo: ‘¿Acabas de lanzar esa pelota a las gradas?’”.

“Ni siquiera creo que lo supiera al principio. Se disculpó en primera y luego, cuando llegó a segunda, también se disculpó. Fue un completo accidente. Pensé que era bastante divertido, especialmente cuando recuperamos la pelota”, abundó Winn.

Alonso dijo que sintió el peso de su error.

“Me siento horrible”, dijo Alonso. “No fue mi intención. Sé que suena estúpido... Sé que lanzar la pelota a las gradas le roba un momento realmente especial. Me siento muy mal al pensar en mi primer hit y cuando la pelota fue devuelta al banquillo. Me siento horrible. Es solo en el calor del momento que te pierdes”.

Después de que la multitud del Busch Stadium estalló en un canto de “¡Devuélvela!”, el aficionado que recibió la pelota se lo entregó a un oficial de seguridad del equipo en la parte alta de la sexta entrada.

Winn, la selección de segunda ronda de los Cardinals en el draft de 2020, se fue de 4-1 en la derrota de San Luis por 7-1 ante los Mets.