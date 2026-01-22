¿Qué jugadores representarán a Puerto Rico en la Serie del Caribe 2026?

La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) anunció este jueves el roster oficial de los campeones de Cangrejeros de Santurce para la Serie del Caribe 2026, que se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero en Jalisco, México.

Bajo la dirección del venezolano Omar López, la novena boricua contará con 28 peloteros. En la receptoría estarán Christian Vázquez y Juan Centeno. En el cuadro interior figuran Yohandy Morales, Shed Long Jr., Gabriel Cancel, Andrew Velázquez, Isan Díaz, Emmanuel “Pulpo” Rivera y Jack López. Los jardines serán defendidos por Jeremy Arocho, Johneshwy Fargas, Nelson Velázquez y Rubén Castro.

Por otro lado, el cuerpo monticular estará compuesto por Eduardo Rivera, Collin Wiles, Brady Tedesco, Dereck Rodríguez, Daryl Thompson, Roel Ramírez, Andrew Marrero, Gabriel Rodríguez, Andrew Baker, Blane Abeyta, Chavez Fernander, Jordán Morales, David Lebron, Derek West y Robert Gsellman.

“Estamos complacidos con la selección de los jugadores que estaban disponibles para acompañarnos a México. Todos están comprometidos y enfocados en esta importante misión de representar a nuestra isla”, expresó mediante declaraciones escritas Carlos Berroa, director de torneo.

Trascendió que el equipo puertorriqueño tendrá cinco días de práctica, durante los cuales se celebrarán tres juegos de fogueo. Los entrenamientos comenzarán el próximo lunes, 26 de enero, en el Estadio Roberto Clemente Walker en Carolina.

La delegación partirá hacia Jalisco el sábado, 31 de enero, en horas de la mañana.

Puerto Rico debutará el domingo 1 de febrero ante México a la 1:00 p.m. (3 p.m. hora de Puerto Rico). Todos los partidos de la selección boricua serán transmitidos por Wapa Deportes.

Calendario de Puerto Rico – Serie del Caribe 2026

Domingo, 1 de febrero

México vs. Puerto Rico – 3:00 p.m. hora de Puerto Rico

Lunes, 2 de febrero

Puerto Rico vs. República Dominicana – 4:00 p.m. hora de Puerto Rico

Martes, 3 de febrero

México Rojo vs. Puerto Rico – 9:00 p.m. hora de Puerto Rico

Miércoles, 4 de febrero

Libre

Jueves, 5 de febrero

Puerto Rico vs. Panamá – 4:00 p.m. hora de Puerto Rico

Viernes, 6 de febrero

Semifinal 1 – 4:00 p.m. hora de Puerto Rico

Semifinal 2 – 9:00 p.m. hora de Puerto Rico

Sábado, 7 de febrero