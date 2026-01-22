Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué jugadores representarán a Puerto Rico en la Serie del Caribe 2026?

La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente anunció el roster oficial de los campeones Cangrejeros de Santurce para el evento

22 de enero de 2026 - 11:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Robert Gsellman, aquí celebrando el título de los Cangrejeros de Santurce en la LBPRC, forma parte del cuerpo monticular de Puerto Rico para la Serie del Caribe. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) anunció este jueves el roster oficial de los campeones de Cangrejeros de Santurce para la Serie del Caribe 2026, que se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero en Jalisco, México.

RELACIONADAS

Bajo la dirección del venezolano Omar López, la novena boricua contará con 28 peloteros. En la receptoría estarán Christian Vázquez y Juan Centeno. En el cuadro interior figuran Yohandy Morales, Shed Long Jr., Gabriel Cancel, Andrew Velázquez, Isan Díaz, Emmanuel “Pulpo” Rivera y Jack López. Los jardines serán defendidos por Jeremy Arocho, Johneshwy Fargas, Nelson Velázquez y Rubén Castro.

Por otro lado, el cuerpo monticular estará compuesto por Eduardo Rivera, Collin Wiles, Brady Tedesco, Dereck Rodríguez, Daryl Thompson, Roel Ramírez, Andrew Marrero, Gabriel Rodríguez, Andrew Baker, Blane Abeyta, Chavez Fernander, Jordán Morales, David Lebron, Derek West y Robert Gsellman.

“Estamos complacidos con la selección de los jugadores que estaban disponibles para acompañarnos a México. Todos están comprometidos y enfocados en esta importante misión de representar a nuestra isla”, expresó mediante declaraciones escritas Carlos Berroa, director de torneo.

Trascendió que el equipo puertorriqueño tendrá cinco días de práctica, durante los cuales se celebrarán tres juegos de fogueo. Los entrenamientos comenzarán el próximo lunes, 26 de enero, en el Estadio Roberto Clemente Walker en Carolina.

La delegación partirá hacia Jalisco el sábado, 31 de enero, en horas de la mañana.

Puerto Rico debutará el domingo 1 de febrero ante México a la 1:00 p.m. (3 p.m. hora de Puerto Rico). Todos los partidos de la selección boricua serán transmitidos por Wapa Deportes.

¡Santurce de fiesta! Los Cangrejeros suman su campeonato número 17 en el béisbol boricua

¡Santurce de fiesta! Los Cangrejeros suman su campeonato número 17 en el béisbol boricua

Con una actuación dominante en la final sobre Ponce, los Cangrejeros reafirman su legado como una de las franquicias más ganadoras en la liga invernal.

Calendario de Puerto Rico – Serie del Caribe 2026

Domingo, 1 de febrero

México vs. Puerto Rico – 3:00 p.m. hora de Puerto Rico

Lunes, 2 de febrero

Puerto Rico vs. República Dominicana – 4:00 p.m. hora de Puerto Rico

Martes, 3 de febrero

México Rojo vs. Puerto Rico – 9:00 p.m. hora de Puerto Rico

Miércoles, 4 de febrero

Libre

Jueves, 5 de febrero

Puerto Rico vs. Panamá – 4:00 p.m. hora de Puerto Rico

Los Cangrejeros de Santurce celebran en el Hiram Bithorn.Los fanáticos reaccionan al completarse el el último out.Jack López, de Santurce.
1 / 32 | En imágenes: la celebración de los Cangrejeros como nuevos monarcas del béisbol puertorriqueño. Los Cangrejeros de Santurce celebran en el Hiram Bithorn. - Ramón “Tonito” Zayas

Viernes, 6 de febrero

Semifinal 1 – 4:00 p.m. hora de Puerto Rico

Semifinal 2 – 9:00 p.m. hora de Puerto Rico

Sábado, 7 de febrero

Final – 9:00 p.m. hora de Puerto Rico

Tags
BéisbolSerie del CaribeCangrejeros de Santurce LBPRC
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 22 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: