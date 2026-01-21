La fórmula del campeonato: las claves que llevaron a los Cangrejeros a la cima del béisbol invernal

El 2025 fue un año decepcionante para los Cangrejeros de Santurce, eliminados en las semifinales por los Senadores de San Juan.

El dirigente Omar López se reportó tarde a su tareas, por lo que no pudo detallar un plan concreto previa a la sorpresiva salida de la postemporada.

Lo mismo no iba a ocurrir para 2025-25.

“Cuando terminó la temporada el año pasado, envié un reporte, un informe de lo que yo consideraba se debía hacer, el por qué de los cambios y de los ajustes. Hubo adquisiciones de jugadores y ajustar el cuerpo técnico. Ser un poco más estudiosos en los importados que trajéramos”, dijo López, también coach de banca de los Astros de Houston en las Grandes Ligas.

Los pedidos del mentor venezolano fueron cumplidos y el martes los Cangrejeros retornaron a la cima de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), derrotando, 5-1, a los Leones de Ponce en el sexto juego de la final ante 15,600 fanáticos en el Estadio Hiram Bithorn.

En imágenes: la celebración de los Cangrejeros como nuevos monarcas del béisbol puertorriqueño.

Fue el primer cetro de los crustáceos desde 2019-20 y el decimoséptimo en la historia de la franquicia.

Con cigarro en mano y emanando olores de champán por la celebración en el terreno, López no paró de agradecer a su cuerpo técnico, que incluyó a Luis Matos, dos veces campeón de Serie del Caribe con los Criollos de Caguas (2017 y 2018) como coach de banca desde 2024-25; más Petie Montero, coach de bateo de la organización de los Dodgers de Los Ángeles; y José “Cheo” Rosado, coach de pitcheo que funge como coach de bullpen de los Mets de Nueva York.

“Hay una adición que no la tuvimos el año pasado. Me tomaba dos horas prepararme para cualquier juego. Sin tener mucha información y sin tener muchos videos. Ahí fue cuando firmamos a Wilfredo Crespo, que se lo trajo Héctor Otero (asesor especial) desde Mayagüez. Me reduje el trabajo de dos horas a 10 minutos. No nada más a mí, a Montero”, agregó López.

Otra pieza fue Ricardo “Ricky” Rivera, subcampeón como manager de los Senadores, en función de coach de tercera.

“No lo pude dejar pasar, sabiendo que trabaja también para los Astros. Y así sucesivamente otros detallitos que pudiéramos estar aquí hablando toda la noche. Pero, esos son los más importantes”, indicó.

Dominio de principio a fin

Santurce dominó el torneo regular con récord de 26-14. La novena metropolitana tuvo el mejor promedio de bateo colectivo con .265 y estuvieron segundos en efectividad con 2.84, casi empate con Ponce (2.83).

En semifinales, se reforzaron con el relevista de los Indios Luis Quiñones y vencieron en seis juegos a los Criollos.

Para la final contra Ponce, inyectaron el potente bate de Nelson Velázquez, de la Yegüita, para ganar cuatro juegos corridos. Los Leones se llevaron el quinto juego vía blanqueada el pasado, 7-0, antes de sucumbir en el Bithorn.

“Es una liga bien difícil y complicada. A diario tienes que meterle la mente. Sí, nos fuimos por una vía, tuvimos unos traspiés pero nos mantuvimos fuertes. Después vino la serie contra Caguas que jamás en mi vida había dirigido una serie así. Y esta, no reflejaba los cuatro juegos que ganamos al principio porque fueron cuatro juegos luchados. Sabíamos que Ponce no iba a desmayarse y hasta el último out estuvieron peleando”, resumió López.

El venezolano Omar López conquistó el cetro invernal de la LPBRC en su segundo año al mando de Santurce. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la lista de refuerzos, los Cangrejeros contrataron al segunda base Shed Long Jr. y al abridor Daryl Thompson, ambos campeones con los Indios en 2024-25. Long Jr., por su parte, cargó con el premio de Importado del Año. Bateó para promedio de .297 con 19 carreras remolcadas y 17 anotadas en la fase regular.

“Ha sido increíble. Una bendición. Venir aquí y hacer esto de nuevo, era mi meta principal. Pasé por tiempos en los cuales no disfrutaba del juego. Venir aquí, me divertí de nuevo, amar el juego de nuevo. Volveré el año que viene”, apuntó Long Jr.

En el transcurso de la campaña, se reportaron jugadores de la talla de Grandes Ligas como el receptor Christian Vázquez, dos veces campeón de Serie Mundial en 2018 con Boston y 2022 con Houston. El martes, fue su primer título en el béisbol invernal.

“En 2016 fui a una final contra Caguas y perdí. Esa fue la última final que tuve. Brutal. Es diferente. Cada liga tiene su emoción. Pero ver el Hiram Bitorn full de lado a lado, lleno. Emocionante ver eso. Comencé bien bateado y se me cayó el palo un poquito pero eso fue la importancia de tener un equipo completo", comentó Vázquez.

Christian Vázquez celebró su primer campeonato en la liga invernal. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la final, el cubano jugador de cuadro Yohandy Morales se llevó el premio de Jugador Más Valioso de la final al registrar promedio de .409 con seis carreras remolcadas. Velázquez también tuvo seis carreras impulsadas, más dos jonrones.

“Al final del día, ganar un campeonato es ganar un campeonato. Sigue siendo los mismos sentimientos. Es algo que todo pelotero sueña. Desde que llegué seguí el mismo plan. No importa si sean los Criollos o Santurce, contar conmigo. Lo mejor que pude hacer fue salir a jugar béisbol”, indicó Velázquez.

Un rostro constante en los Cangrejeros en los últimos seis años ha sido Jack López, integrante del campeonato de 2019-20 y testigo de los múltiples cambios que atravesó la novena en un lustro.

“En 2019 era mi primer año aquí. Estaban Fernando Cruz e Iván de Jesús Jr. Ahora, tenemos más veteranía, con muchos años en la liga y campeonatos como Johneshwy Fargas, Miguel Martínez, Adalberto Flores. Saben lo que hace falta para ganar un campeonato. Creo que este año todos pusieron de su parte para ganarlo. Me dicen el capitán pero aquí todo el mundo es hombre. Saben lo que tienen que hacer. Obviamente, llegan chamaquitos nuevos y uno trata de apoyarlos”, declaró López, quien suma cuatro títulos en la LBPRC, dos con Santurce.

Los Cangrejeros ahora confeccionaran un equipo junto a la LBPRC rumbo a la Serie del Caribe 2026, a jugarse del 1 al 7 de febrero en Jalisco, México.

La última vez que una representación de Santurce ganó el clásico caribeño fue en 2000 en Santo Domingo.

Tanto Vázquez, Long Jr. y Velázquez se hicieron disponibles para el torneo en tierra azteca.