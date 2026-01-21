Yohandy Morales: el cubano ‘MVP’ de los Cangrejeros en la final de la LBPRC

Un prospecto de los Nationals de Washington en las Grandes Ligas se alzó el martes con el premio de Jugador Más Valioso de la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Yohandy Morales, estadounidense de raíces cubanas, levantó el trofeo tras la victoria 5-1 de los Cangrejeros de Santurce sobre los Leones de Ponce, resultado que le aseguró al equipo capitalino el cetro del béisbol invernal.

Morales, de 24 años, selló el campeonato en el sexto juego de la serie, que Santurce ganó en cinco juegos, ante más de 15,000 fanáticos en el Estadio Hiram Bithorn.

“Se sintió bien venir aquí. Todo el mundo me recibió con los brazos abiertos, como familia. Creamos lazos fuertes y vinimos a hacer lo que creíamos que podíamos hacer. Teníamos el equipo para lograrlo y nos convertimos en campeones”, expresó Morales mientras sostenía el trofeo de ‘MVP’ y celebraba bañado en champán.

“Ha sido una gran experiencia. Es mi primera vez en la pelota invernal. Una locura. Hacía tiempo que no me divertía tanto como ahora”, agregó.

Sus números

El importado se unió a la novena cangrejera a mediados de diciembre y tuvo un impacto inmediato. En 10 partidos de la fase regular, el inicialista registró un promedio de bateo de .395, con un cuadrangular y seis carreras impulsadas.

En seis juegos de semifinales frente a los Criollos de Caguas, también bateó para .364, con dos carreras impulsadas y tres anotadas.

¡Santurce de fiesta! Los Cangrejeros suman su campeonato número 17 en el béisbol boricua Con una actuación dominante en la final sobre Ponce, los Cangrejeros reafirman su legado como una de las franquicias más ganadoras en la liga invernal.

Durante los primeros cinco juegos de la serie final contra los Leones, Morales deslumbró con un promedio de .444, el segundo mejor de la serie, solo detrás de Jesmuel Valentín. Además, remolcó seis carreras —empatado con Nelson Velázquez— y conectó un jonrón.

“Solo traté de hacer lo que podía para embasarme y ayudar a que el equipo anotara. Todo lo que estuviera a mi alcance para que el equipo ganara, para eso estuve aquí. El trofeo más importante que ganamos es el campeonato. Este premio de ‘MVP’ es para todos los jugadores, porque todos hicieron su parte”, apuntó Morales.

El jugador de cuadro jugó béisbol colegial de primera división (NCAA) con la Universidad de Florida antes de ser seleccionado por los Nationals en la segunda ronda del sorteo de 2023 de las Grandes Ligas.

En imágenes: la celebración de los Cangrejeros como nuevos monarcas del béisbol puertorriqueño.

En la temporada 2025 fue ascendido a Triple A. Con la novena de Rochester, bateó para .249 en 95 partidos, conectó 11 cuadrangulares y remolcó 49 carreras.

Actualmente, Morales es el prospecto número 21 de la organización y se encuentra a las puertas de recibir su “primer café” en las Grandes Ligas.

“Vamos a ver qué pasa este año. Si Dios quiere, estaré listo. Me sentí cómodo aquí con el bate. Ahora voy para la Serie del Caribe y luego directo al spring training. Va a ayudar que ya he visto buenos turnos al bate”, compartió Morales, aún incrédulo por el resultado de su primer año en el béisbol profesional puertorriqueño.