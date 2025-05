¿Qué se necesita para batear .400 hoy? El caso de Aaron Judge ofrece algunas pistas

Paso 1: reducir el tamaño de la muestra

No es casualidad que todos los bateadores de .400 en el béisbol jugaran antes de que la temporada se expandiera a 162 juegos. Muestras más pequeñas conducen a estadísticas más extremas, y cuando Williams bateó .406 en 1941, apenas disputó 143 juegos. George Brett llegó a 117 juegos cuando bateó .390 en 1980. Tony Gwynn alcanzó un máximo de .394 en 1994 — la temporada que terminó a mediados de agosto debido a una huelga.

No, eso no significa que los jugadores deban intentar lesionarse o perderse juegos por otras razones. Pero un alto total de bases por bolas es imperativo si quieres calificar para el título de bateo mientras mantienes tu total de turnos al bate razonablemente bajo. Williams tuvo solo 456 turnos al bate en 1941 porque recibió 147 bases por bolas.

Ichiro Suzuki fue un prolífico bateador de contacto que no recibía muchas bases por bolas. Habitualmente con alrededor de 700 turnos al bate en una temporada, y es extremadamente difícil mantener un promedio de .400 durante tanto tiempo.

Paso 2: hacer contacto

Este es el problema para Judge y otros bateadores de poder de esta era. Un jugador que se poncha en el 20% de sus apariciones al plato tiene que batear .500 en las apariciones en las que no se poncha si va a batear .400 en general. Ahora mismo Judge está 55 de 99 cuando no se poncha — una marca extraordinaria pero no una que probablemente dure.