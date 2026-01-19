Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ramón Vázquez no continuará como dirigente de los Criollos de Caguas para la temporada 2026-27

El expiloto campeón explicó que su decisión responde a motivos personales y familiares

19 de enero de 2026 - 6:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ramón Vázquez (de rojo) culmina una etapa al frente de los Criollos, que incluyó campeonatos en las temporadas 2020-21 y 2021-22. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Criollos de Caguas informaron que Ramón Vázquez no continuará como dirigente del equipo para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), confirmó la organización en un comunicado emitido este lunes.

RELACIONADAS

Vázquez, de 49 años, culmina una etapa al frente del conjunto cagüeño que incluyó campeonatos en las temporadas 2020-21 y 2021-22 de la liga invernal.

Los Criollos cayeron eliminados por los Cangrejeros de Santurce en la Semifinal A de la presente temporada de le LBPRC.

“El plan desde hace tiempo era no continuar en la próxima temporada para dedicarle más tiempo a mi familia. Es la única razón por la que no voy a trabajar con los Criollos en la temporada 2026-27”, declaró Vázquez, al atribuir su salida a razones personales y familiares.

El vicepresidente de los Criollos, Arturo Ondina, agradeció al dirigente por su labor y compromiso con la organización y señaló que actualmente están en un proceso de evaluación para identificar candidatos que puedan ocupar el puesto de dirigente.

Vázquez es una figura destacada del béisbol puertorriqueño. Nacido en Aibonito, Puerto Rico, fue seleccionado en el draft de 1995 por los Mariners de Seattle y estuvo durante nueve temporadas en las Grandes Ligas, donde jugó en posiciones del infield.

Tras su retiro como pelotero, Vázquez inició una carrera como entrenador y dirigente. En la LBPRC, tuvo experiencias previas al mando de equipos como los Cangrejeros, a los que llevó a dos cetros y dos sucampeonatos.

Desde 2018, Vázquez ha formado parte del cuerpo de entrenadores de los Red Sox de Boston en las Grandes Ligas, donde ha ocupado diversos roles hasta fungir como bench coach.

Ramón VázquezCriollos de CaguasLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeBéisbol invernalLBPRC
Redacción El Nuevo Día
