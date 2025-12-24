Recia batalla entre Caguas, Carolina y Mayagüez en la recta final de la liga invernal: conoce el panorama

El desenlace de la temporada regular 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), entre el 26 y 28 de diciembre, podría complicarse en caso de que ocurra un triple empate en la tercera posición, o peor aun, uno cuádruple en la segunda casilla, algo posible aunque parezca improbable.

“Me vas a dañar la Navidad”, dijo en son de broma el director de torneo Carlos Berroa, a preguntas de El Nuevo Día sobre ese posible escenario, lo que lo forzaría a tener que determinar cómo se resolvería ese tranque.

Para su fortuna, no tendrá que improvisar pues ya el reglamento de la LBPRC estipula cómo se solucionan estos casos.

Los cuatro equipos en cuestión que estarían involucrados en un panorama como ese son Ponce, Caguas, Carolina y Mayagüez.

Tras la acción del martes, el torneo descansa este miércoles durante las festividades de Nochebuena, así como el jueves Día de Navidad.

Entonces, el viernes, 26 de diciembre se reanudará la acción con cuatro partidos, incluyendo uno doble entre los Senadores de San Juan y los campeones defensores Indios en su Estadio Isidoro “Cholo” García en Mayagüez.

No es del todo descabellado pensar en la posibilidad de que ocurra ese cuádruple empate. En primer lugar, Mayagüez tendría que ganarle el doble juego a San Juan, y luego derrotar a Ponce dos veces en sus últimos dos partidos el sábado y el domingo, con lo que ambos conjuntos finalizarían su calendario de 40 juegos con igual marca de 21-19.

STANDING LBPRC

Equipo G P Dif Santurce 24 13 - Ponce 21 16 3 Caguas 19 18 5 Carolina 19 18 5 Mayagüez 17 19 6.5 San Juan 10 26 13.5

Vale resaltar que los Indios están dominando 5-1 su serie particular contra los Leones.

Pero aparte de Ponce y Mayagüez, igualmente Caguas y Carolina podrían cerrar con 21-19. Puede suceder si los Criollos y los Gigantes salen victoriosos en sus respectivos juegos del viernes, y luego dividen honores el sábado y el domingo cuando se enfrenten entre sí.

“El reglamento lo especifica, pero se aplica lo mismo que en caso de un empate entre tres. En caso de un empate entre cuatro, lo primero que hay que hacer es separar dos de esos cuatro”, explicó Berroa refiriéndose que tomando en cuenta todos los partidos de la fase regular entre esos equipos, hay que establecer una tabla de posiciones aislada para determinar los dos equipos que mejor jugaron.

El mejor entonces se quedaría con la segunda posición en el standing general, y el que le sigue, llegaría tercero.

De esta manera, los otros dos equipos del empate entre cuatro, tendrían que jugar un partido de muerte súbita el lunes, 29 de diciembre para definir el cuarto y último clasificado para la postemporada.

Eso es así porque el reglamento establece que el criterio de desempate por la serie particular en la temporada regular, no aplica para eliminar un equipo. Solo se aplica para definir posiciones, pero no para eliminar a nadie.

“Los dos que queden, cuarto y quinto, tienen que jugar el juego de muerte súbita. Lo que es complicado es romper el desempate”, agregó Berroa haciendo referencia al análisis que la liga entonces debe hacer para verificar cómo jugaron entre sí esos cuatro equipos.

En caso de que el desempate no se resuelva por récord de ganados y perdidos entre ellos, se tienen que considerar otros criterios que complican más el proceso.

“Lo primero que se va a mirar es, entre esos cuatro equipos, si hay uno que dominó series”.

Al momento los Indios, con marca de 17-19, enfrentan un panorama complicado pues están a 1.5 juegos de la tercera y cuarta posición, que comparten empatados Caguas y Carolina, ambos con récord de 19-18.

Ponce, aunque segundo con 21-16, no ha asegurado su clasificación. Luego de ganar siete de ocho partidos hasta el 20 de diciembre, para colocarse en la primera posición, ha sufrido tres derrotas en línea. Solo Santurce, que está primero con 24-13, ya ponchó su boleto para la postemporada.

Empero, Ponce todavía puede concluir primero la temporada regular si los Leones ganan sus tres juegos restantes (uno contra Carolina y dos contra Mayagüez), y Santurce pierde los tres que le quedan (uno contra Caguas y dos contra el sotanero San Juan).

Según explicó también el director de torneo, otro posible panorama es que dos equipos concluyan empatados en la tercera y cuarta posición, y un quinto cierre el torneo regular a un juego de distancia.

En ese caso el tercer lugar se determina por el resultado de la serie particular entre los dos equipos empatados, y el que llegue cuarto puede ser retado en un juego de ‘wild card’ el 29 de diciembre, ya que según la regla que se estableció por la liga antes de la temporada 2022-23, ese reto puede ocurrir siempre y cuando el quinto llegue a un juego.