Red Sox premian a Chad Tracy como mánager tras giro histórico en la temporada

Los Red Sox se encaminan a la postemporada tras una notable racha en la segunda mitad de la temporada y el martes recompensaron a los dos principales arquitectos de ese vuelco.

Boston retiró la etiqueta de interino y nombró a Chad Tracy como el 49no mánager en la historia del equipo, firmándolo con un contrato de tres años que se extenderá hasta la temporada 2029 y que incluye una opción del club para 2030. Los Red Sox también anunciaron que han ejercido las opciones de 2029 y 2030 de Craig Breslown, el director de operaciones de béisbol.

El ascenso de Tracy, de 41 años, llega después de que los Red Sox aseguraran el domingo un puesto de comodín en los playoffs. Tracy asumió el cargo en abril, después de que el ex mánager puertorriqueño Alex Cora fuera despedido tras un inicio de 10-17 en la temporada.

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“Creo que había, más o menos, un entendimiento cuando llegué por primera vez de que teníamos mucho trabajo por hacer; enfoquémonos en eso. Ya nos preocuparemos por el resto de las cosas más adelante, conforme vaya pasando”, dijo Tracy, sentado junto a Breslow y al presidente de los Medias Rojas, Sam Kennedy, durante una conferencia de prensa de 30 minutos en Fenway Park antes de que el club abriera una serie de tres juegos contra Cleveland.

“Pero estoy muy contento de que ya esté hecho y de que, en el transcurso de tres días, hayamos asegurado un lugar en los playoffs y ahora toda la atención pueda centrarse en lo que podemos intentar hacer en octubre”, agregó Tracy.

Desde entonces, Tracy ha guiado a los Red Sox a una marca de 74-55, que incluyó una racha de 15 victorias consecutivas que igualó el récord de la franquicia establecido en 1946. El registro de Boston de 27-3 (,900) del 3 de julio al 7 de agosto fue el mejor tramo de 30 juegos en la historia de la franquicia.

Es un giro notable para un equipo que estaba 32-46 y a 15 juegos y medio de distancia en la carrera del Este de la Liga Americana el 24 de junio.

“Chad, llegaste a una situación increíblemente difícil en abril y aportaste estabilidad y liderazgo cuando esta organización más lo necesitaba. Tuvimos conversaciones con Craig durante el verano y concretamos esa extensión”, señaló Kennedy, sentado junto a Breslow.

Breslow dijo que anunció el nuevo acuerdo de Tracy durante una reunión del equipo en el camerino unos 15 minutos antes de la conferencia de prensa.

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“Eso estuvo genial. Me emocioné un poquito”, manifestó Tracy, sonriendo.

Breslow, de 46 años, fue contratado en octubre de 2023. Campeón de la Serie Mundial de 2013 con Boston, es apenas el cuarto ex jugador de los Medias Rojas en liderar las operaciones de béisbol del club.

En sus tres temporadas en el cargo, los Medias Rojas registran una marca de 254-226 (.529), la tercera mejor marca de la Liga Americana.

Tracy se desempeñó como mánager de la sucursal Triple-A de los Medias Rojas en Worcester desde 2022, llevando a los WooSox a un récord ganador en cada una de sus cuatro temporadas completas como mánager. Eso ocurrió después de siete años previos dirigiendo en el sistema de ligas menores de los Angelinos de Los Ángeles.

Es hijo del ex mánager Jim Tracy, quien dirigió a los Dodgers de Los Ángeles (2001-05), Pittsburgh (2006-07) y Colorado (2009-12).

Chad Tracy, vestido con un saco deportivo azul claro del que bromeó que no podía esperar para “quitárselo” cuando terminara la conferencia de prensa, señaló: “Yo iba acompañando el recorrido de mi papá”.

“Me quedaba despierto hasta tarde para hablar con él y aprender el juego”, contó. “Me fascinaba. De verdad que sí”.

Jim Tracy fue nombrado mánager interino de los Rockies en mayo de 2009, los condujo a un giro de 74-42 y ganó el premio a Mánager del Año de la Liga Nacional. Es una racha similar a la de su hijo.

Seleccionado en la tercera ronda por los Rangers de Texas en el draft de 2006 procedente de la Universidad de Pepperdine, Chad Tracy también jugó ocho temporadas profesionales (2006-13) en las organizaciones de los Rangers, los Rockies y los Reales de Kansas City.