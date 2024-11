1 / 10 | Reversazo en Tampa Bay: concejo municipal no gastará $23 millones para reparación inmediata del techo del Tropicana Field. El techo de tela del Tropicana Field, el hogar de los Rays de Tampa Bay en el béisbol de las Grandes Ligas, fue arrancado casi en su totalidad por los vientos del huracán Milton, que tocó tierra cerca de la ciudad de Tampa Bay en la noche del 9 de octubre de 2024. - The Associated Press