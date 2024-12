Rinden homenaje al “Dream Team” de Puerto Rico que dominó la Serie del Caribe de 1995 de manera invicta

También formaron parte del equipo (aunque no asistieron a la ceremonia) Juan “Igor” González , Edgar Martínez , Roberto Hernández , Rey Sánchez , Doug Brocail , José Alberro , Eric Gunderson , Ricky Bones y Chris Haney .

“Yo creo que es un equipo que todavía todo el mundo lo recuerda y nosotros, como Senadores de San Juan, le queremos dar el honor a todos ellos y darle un día a quien se lo merece, que son todos los peloteros que tuvieron la oportunidad de jugar. Siendo dueño, me siento honrado también de darles a ellos este día” , expresó Alomar, Jugador Más Valioso de dicha Serie del Caribe e integrante del Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown , a El Nuevo Día .

“ La anécdota que recuerdo es la rivalidad que siempre ha tenido el equipo de República Dominicana, pues trajo, me acuerdo, a los dos mejores lanzadores del país, Martínez y Rijo, en aquel tiempo. Nosotros teníamos una novena que era respetable porque eran todos estrellas, pero los juegos más abiertos se los dimos a ellos. Nos fue superbién, pensando en que ellos por lo menos iban a parar la ofensiva de nosotros, pero no fue así” , compartió Sierra a El Nuevo Día mientras compartías con sus compañeros de equipo en una de las góndolas del Bithorn.

“Yo he estado en la Serie Mundial, he estado en juegos gigantes, pero jugar con ese equipo de verdad que nunca pensé que se iba a dar. No había uno, eran cuatro jugadores más valiosos en ese equipo, habían cinco campeonatos de bateo”, manifestó, por su parte, Baerga sobre el conjunto.