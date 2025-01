Roki Sasaki no firmará con los Yankees, los Rangers ni los Giants

Los Yankees de Nueva York, los Rangers de Texas y los Giants de San Francisco fueron informados de que el lanzador japonés Roki Sasaki no firmará con ellos. El gerente general de los Giants, Zack Minasian, anunció el lunes durante una conferencia de prensa para presentar a Justin Verlander, que San Francisco ya no estaba en la contienda.

La decisión de Sasaki de eliminar a los Yankees y a los Rangers fue revelada a The Associated Press por personas familiarizadas con las negociaciones. Hablaron bajo condición de anonimato porque la intención de Sasaki de firmar con otro equipo aún no había sido anunciada.