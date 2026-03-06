¿Sabes cuál era el jugador puertorriqueño favorito de Nolan Arenado?

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

El primer baño de sol en la isla para Nolan Arenado fue el jueves durante la práctica de Puerto Rico en Estadio Hiram Bithorn, en la víspera del debut del “Team Rubio” en el Clásico Mundial de Béisbol.

Rodeado por miembros de la prensa local luego de calentar en la antesala del parque de la capital, el nuevo integrante de los Diamondbacks de Arizona en las Mayores confesó que apenas llevaba horas por primera vez en suelo boricua.

“Hasta ahora todo bien. El clima está bien, la comida. Bueno, el desayuno que tuve, pero estuvo bueno. Todo el mundo ha sido genial”, declaró Arenado, de 34 años, cuya madre es oriunda de Guayama.

Luciendo su cabello rubio, Arenado se reportó a la escuadra puertorriqueña el pasado lunes en Fort Myers, Florida, donde participó en fogueos contra los Red Sox de Boston y los Twins de Minnesota, respectivamente.

Se nutre de Edgar Martínez y otros más

Además de honrar sus raíces puertorriqueña, el cinco veces Bate de Plata ha tenido la oportunidad de compartir en los pasados días con un cuerpo técnico de lujo que incluye a Edgar Martínez, miembro del Salón de la Fama del Béisbol y considerado uno de los mejores bateadores designados en la historia de las Mayores. De hecho, el premio al mejor bateador designado lleva su nombre.

“No solo él. Tienes a Carlos Beltrán, Carlos Delgado, a Juan ”Igor" González (los últimos dos máximos jonroneros puertorriqueños en las Mayores). Han sido fantásticos. Lo que dicen es lo que aplico a mi juego, de mantenerme atrás (en la caja de bateo) y darle a la pelota duro", compartió.

“Hasta ahora ha sido eso, ya que llevamos poco tiempo juntos. Pero estamos hablando todos los días”, añadió.

Admiración por Beltrán

Arenado, natural de Califorina, creció admirando a un pelotero puertorriqueño: Carlos Beltrán, nuevo miembro el recinto de inmortales en Cooperstown. También es el gerente general del equipo en el Clásico.

Pero la admiración hacia el manatieño comenzó desde antes de su debut en las Mayores en 2013 con los Rockies de Colorado. En ese entonces, Beltrán jugaba su temporada número 16 con los Cardinals de San Luis. Así que jugaron en contra en la Liga Nacional.

“Beltrán era uno de mis jugadores favoritos que vi cuando era pequeño. Siempre me gustó su juego. Fue alguien que siempre seguí: humilde y (me gustaba ver en) la manera en que se acercaba al juego. Es algo que quiero emular”, apuntó el ganador de 10 Guantes de Oro en la Liga Nacional y ocho veces Jugador Todo-Estrella,

Arenado representó a Estados Unidos en 2017, año del primer y único campeonato de los norteamericanos en el Clásico Mundial, además de 2023.

Para 2026, sin embargo, decidió honrar a su madre vistiendo el uniforme de Puerto Rico.

“Me dijo que lo hiciera después que me preguntaron a mí. Dije que está bien, que lo haría por ella. Emocionado por el momento”, comentó al tiempo que le daba un vistazo al remodelado estadio capitalino.