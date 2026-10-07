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San Diego sobrevive con un jonrón de Jake Cronenworth y una doble matanza de Xander Bogaerts

Los Padres colocaron 2-1 la Serie Divisional contra Milwaukee para evitar ser barridos

7 de octubre de 2026 - 11:31 AM

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Jake Cronenworth, de los Padres de San Diego, festeja su jonrón en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional ante los Brewers de Milwaukee. (Gregory Bull)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Diego - Jake Cronenworth conectó un jonrón para romper el empate, el abridor del segundo juego Michael King lanzó las dos últimas entradas con solo un día de descanso y los Padres de San Diego evitaron la eliminación en los playoffs al superar el martes 4-3 a los Brewers de Milwaukee.

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Xander Bogaerts convirtió una doble matanza que puso fin al tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional como campocorto por los Padres.

San Diego recortó a 2-1 la ventaja de Milwaukee en la serie al mejor de cinco con una tensa victoria de ida y vuelta sobre los Brewers, el mejor equipo de las Mayores en la campaña regular.

El cuarto compromiso se disputará la noche del miércoles en el Petco Park. Si es necesario, el quinto juego regresará a Milwaukee el viernes.

Los dominicanos Fernando Tatis, Jr. y Manny Machado impulsaron carreras tempranas por los Padres, pero su bullpen no contó con el estelar cerrador Mason Miller, quien fue incluido en la lista de paternidad unos 45 minutos antes del primer lanzamiento.

King dio un paso al frente apenas dos días después de haber lanzado cinco entradas, y lo cerró —pero solo después de un emocionante noveno inning.

Michael King, de los Padres, tiró en relevo las últimas dos entradas, función que solo había ejercido tres veces en tres campañas con el equipo. Consiguió el primer salvamento de su carrera en postemporada.
Michael King, de los Padres, tiró en relevo las últimas dos entradas, función que solo había ejercido tres veces en tres campañas con el equipo. Consiguió el primer salvamento de su carrera en postemporada. (Derrick Tuskan)

El derecho retiró a cuatro de sus primeros cinco adversarios, pero el venezolano William Contreras y Brice Turang recibieron bases por bolas con un out en la novena. Christian Yelich luego conectó una línea de 107 mph por el centro, donde Bogaerts se arrodilló para fildearla tras un bote corto y corrió para pisar la segunda base antes de retirar a Yelich en primera con un tiro para terminar el juego.

King consiguió su primer salvamento desde 2023, el primero en postemporada y el primero con los Padres.

San Diego fue rescatado por King, en gran medida relevista al inicio de su carrera en las Grandes Ligas con los Yankees. Este juego fue apenas su tercera aparición como relevista en tres temporadas con los Padres —y según OptaStats, es el primer lanzador en abrir un juego de postemporada y conseguir un salvamento de dos entradas dentro de los siguientes dos días desde que los rescates se convirtieron en una estadística oficial en 1969.

Contreras conectó un jonrón y sumó tres hits por los Brewers, que perdieron su decimosegundo juego consecutivo de postemporada como visitantes en una racha que se remonta a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2018.

Yelich incluso logró su primera carrera impulsada en playoffs desde 2018 con un sencillo en la séptima entrada, pero Milwaukee quedó abajo temprano y nunca estuvo al frente, dejando a 11 corredores en base.

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PlayoffsMLBGrandes LigasPadres de San DiegoBrewers de Milwaukee
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