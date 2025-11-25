Opinión
25 de noviembre de 2025
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Shohei Ohtani despeja dudas y asegura estará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Jugador Más Valioso de edición 2023 quiere defender la corana de Japón el año entrante

25 de noviembre de 2025 - 4:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shohei Ohtani fue nombrado Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de Béisbol 2023. No está claro si lanzará con Japón en 2026. (Marta Lavandier)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Angeles - Shohei Ohtani planea jugar para Japón en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año, según anunció el lunes por la noche la estrella de dos vías de los Dodgers de Los Ángeles en redes sociales.

RELACIONADAS

Ohtani ayudó a Japón a ganar el WBC 2023, ponchando a su entonces compañero de equipo en los Angelinos de Los Ángeles Mike Trout para el último out del juego de campeonato contra Estados Unidos. Fue nombrado MVP del torneo.

Ohtani ganó su cuarto premio MVP este mes, poco después de ayudar a los Dodgers a ganar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial. Regresó al montículo esta temporada después de no lanzar en 2024 mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John.

En la postemporada, tuvo posiblemente el mejor juego en la historia de las grandes ligas, ponchando a diez bateadores y conectando tres jonrones mientras los Dodgers completaban una barrida de cuatro juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra Milwaukee.

Ohtani no especificó en su publicación si planea lanzar para Japón en el WBC, que comienza el 5 de marzo.

Los Ángeles Dodgers se coronaron este sábado campeones de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo en un desenlace con un resultado de 4-5.Todo se aclaró en la segunda entrada extra del séptimo partido contra los Blue Jays de Toronto en el que el venezolano Miguel Rojas conectó el jonrón del empate y Will Smith, el del título.Kike Hernández celebra el cuadrangular de Miguel Rojas, que empató el partido en la novena para enviarlo a entradas extras.
1 / 11 | Revive la celebración de los Dodgers tras volver a ganar la Serie Mundial. Los Ángeles Dodgers se coronaron este sábado campeones de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo en un desenlace con un resultado de 4-5. - Brynn Anderson

Shohei OhtaniJapónClásico Mundial de BéisbolDodgers de Los Ángeles
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
