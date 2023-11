Con la genialidad que lo caracteriza, el veterano dirigente Max “Mako” Oliveras celebró el hecho de que fue removido de su puesto como dirigente de los Indios de Mayagüez para ser reemplazado por su coach de banco, el exjugador Wilfredo “Coco” Cordero.

“Es la primera vez que me botan y estoy contento”, remató Oliveras cuando El Nuevo Día lo llamó para solicitar una reacción al movimiento anunciado por los Indios este domingo previo al partido ante RA12.

“No es que me botan, sino que me cambiaron de labor. Pero estoy contento porque le van a dar la oportunidad a una persona a la que yo busqué la manera de que le dieran la oportunidad como coach y siempre decía que era hombre que debería sustituirme a mí”, agregó Oliveras en referencia a Cordero, exjugador de las Grandes Ligas y una de las grandes figuras en la historia de los Indios.

PUBLICIDAD

Cordero, de paso, es natural de Mayagüez.

Además de anunciar la salida de Oliveras como mánager, los Indios indicaron que Oliveras “seguirá en la administración de los Indios como parte de la oficina del gerente general”.

Héctor Otero es el gerente.

Este movimiento se da en momentos en que los campeones defensores se encuentran en la última posición del escalafón de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con marca de 3-8. De hecho, el sábado por la noche perdieron por marcador de 2-0 ante los Criollos de Caguas.

Los Indios han tenido un pobre rendimiento ofensivo con promedio colectivo de .197 y apenas 32 carreras anotadas en 11 juegos. Emmanuel Rivera batea para .188 y Danny Ortiz para .158. El pitcheo hace su trabajo con efectividad colectiva de 2.92.

“Como dice la canción, todo tiene su final. Este año yo pensé volver a dirigir, pero la cosa no salió como yo creía. Cuando me puse a hablar con Héctor anoche, le dije a él: ‘Si soy yo (el causante de las derrotas), que no te tiemble la mano’”, declaró Oliveras, quien asumió la dirección de los Indios en medio de la pasada temporada en sustitución de Luis Matos y los guió a la conquista del campeonato número 19.

El piloto agregó que su alivió también obedece a que su esposa estaba afectada por los comentarios que se vertían en las redes sociales debido al pobre inicio del conjunto.

“Esto le está afectando mucho a mi esposa. Hay dos personas ahí que escriben, que es la minoría, que escriben barbaridades ahí en las redes sociales. Yo le digo a mi esposa que yo no leo eso. Pero ella sí los lee, y le está afectando. Ahora va a estar tranquila”, dijo.

“Además, ya es tiempo de abrir la brecha a otras personas, y quién mejor que Coco Cordero”, puntualizó.

Cordero debutará el domingo ante el RA12 en el Estadio Isidoro “Cholo” García, en Mayagüez.

“Pero te digo, yo estoy contento que me hayan sacado porque ahora voy a estar arriba con Héctor Otero disfrutando de los juegos. Y disfrutando de las victorias porque sé que van a venir muchas”.