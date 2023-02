Por mínima que sea la cantidad de peloteros de Puerto Rico que podrían ser seleccionados este año desde escuela superior en el sorteo de novatos de Grandes Ligas, los evaluadores de talento del patio estiman que en los últimos años los jugadores están llegando más desarrollados en lo que respecta a su físico.

Fue el sentir de varios entrevistados durante el primero de dos días del MLB Puerto Rico Showcase en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, donde cerca de medio centenar de jugadores de posición fueron evaluados por cazatalentos de la isla que laboran para distintas organizaciones del béisbol de las Mayores, con miras al ‘draft’ que este año se efectuará del 17 al 19 de julio.

El MLB Showcase es un evento que producen en conjunto el Departamento de Desarrollo de Talento de Major League Baseball y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD). Esta última entidad celebra anualmente un torneo de béisbol exclusivamente para estudiantes jugadores de las distintas academias especializadas en la isla. De ese torneo, que corre paralelo al año académico de agosto a mayo, es que se invita a lo más granado para el ‘showcase’, donde el talento tiene la oportunidad de exponerse ante los evaluadores de Grandes Ligas.

“Esta clase se proyecta como una atractiva para lo que es el draft. Entendemos que hay buen talento, buena habilidad, buenos físicos sobre todas las cosas, con muy buena proyección. Esperamos y deseamos que así sea, porque sabemos que el draft es una caja de sorpresas y hasta el final no sabemos qué va a pasar. Pero lo que se ha escuchado es muy bueno por los diferentes escuchas del patio y de las diferentes personas que han venido como invitados”, dijo Edgardo Lebrón, quien hasta el año pasado laboró el Departamento de Desarrollo de Talento de MLB y ahora se desempeña como coach de liga menor para la organización de los Rays de Tampa Bay, a El Nuevo Día.

“En los últimos cinco a seis años ha habido un ascenso dramático en lo que son los preparadores físicos, los ‘hitting coach’, y los muchachos sí se están preparando más físicamente. Y por eso entendemos que esta clase puede ser atractiva, porque se está preocupando más por su físico, aunque no significa que va a tener un efecto directo en lo que es el juego. Pero sí entendemos que su capacidad física puede ser más proyectable”, agregó Lebrón.

El consenso indica que unos cinco a seis peloteros pueden considerarse como prospectos con opciones a ser escogidos en el ‘draft’. Entre esos nombres figuran los campocortos Yahil Meléndez y Bryan González, el tercera base Víctor Cartagena, el guardabosque José Luis Ortiz y el receptor Alejandro Vera.

El patrullero José Luis Ortiz (centro) realiza sus ejercicios de calentamiento antes del showcase. (Ramon "Tonito" Zayas)

Para el ‘showcase’ se escogieron unos 45 peloteros de posición de todas las academias, divididos en tres equipos. En el primer día de acción realizaron distintos ejercicios específicos como una carrera de 60 yardas para ver la velocidad de los peloteros, así como tiros de ‘home’ a segunda base en el caso de los receptores, tiros a la inicial en el caso de los jugadores de cuadro interior, y una sesión de bateo.

En la tarde se efectuó un partido a ocho entradas, mientras este jueves se celebrarán dos encuentros más.

“Lo que hemos visto hasta ahora, es que especialmente los brazos han mejorado mucho, la velocidad corriendo también, pero lo físico también ha avanzado bastante”, coincidió por su lado, Henry González, gerente senior de la división internacional de desarrollo de talento de MLB, quien recordó que el jugador de Grandes Ligas José Miranda, de los Twins de Minnesota, y Heliot Ramos, de los Giants de San Francisco, son algunos de los que han participado en iniciativas de desarrollo de MLB en la isla.

Y a juicio de Lebrón, el interés de los jóvenes por trabajar en su físico antes de llegar a las instancias del sorteo, se debe a la desventaja que en antaño los propios cazatalentos habían notado cuando se comparan los jugadores del patio con los de Estados Unidos.

“Ha sido un todo (combinación de factores)... el poder observar que literalmente, nuestros fisicos al momento de firmar a esas edades de 17 y 18 años, no están tan desarrollados como otros peloteros americanos o de latinoamérica, y nos hemos visto forzados, por decirlo de alguna manera, a recurrir a esto. Que no es que esté mal. Pero tampoco garantiza que vas a tener un resultado exitoso al final de tu grado 12. Pero ciertamente, esos físicos están mucho mejor preparados y entendemos que es por eso, la preocupación, que nos lleva a ocuparnos a trabajar más con el físico que cualquier otra cosa”, analizó Lebrón.

“Un factor también, y tengo que decirlo con respeto, y soy responsable también por lo que voy a decir, es que tenemos que ocuparnos más en el desarrollo. Ahí radica todo. No juego, juego, juego… Nos habíamos olvidado como cultura, de desarrollar el físico del muchacho. Nos hemos dado cuenta que cuando van a Estados Unidos, sea a colegio o sea ya firmado, que nos perdemos entre todos ellos. Creo que eso nos ha dado una voz de alerta y nos ha permitido como sociedad deportiva, poder ocuparnos más de lo que es el desarrollo físico de los muchachos”, dijo Lebrón.

Como ocurre en otros deportes en la isla, Lebrón cree que se ha enfatizado demasiado en el juego y no en la preparación y el acondicionamiento, cosa que al parecer ha comenzado a cambiar, o al menos algunos han procurado cambiarlo de manera individual.

En lo que respecta al talento de la Clase 2023 de la isla, de cara al sorteo, Lebrón dijo que lo que se escucha entre cazatalentos es que predominan los jugadores de cuadro y los jardineros.

“Este año tenemos una variedad de diferentes peloteros, pero entendemos que de ‘infielders’ y ‘outfielders’ hay un buen talento al día de hoy. Y cuando digo al día de hoy, lo que implica es que pudiera estar firmando como ‘infielder’ pero eventualmente la proyección puede ser en otra posición. Y entendemos que puede pasar con algunos de los que van a estar participando aquí en el torneo”, agregó Lebrón, quien aclaró que no hay un claro estimado de cuántos peloteros del patio podrían ser seleccionados este año.

No luce, según los reportes, que sea una clase grande.

“Es algo incierto. Siempre se escucha entre los ‘scouts’ de la isla, que de cinco a seis peloteros… y en Estados Unidos en los diferentes torneos que han podido asistir, se presume o se proyecta que alrededor de cinco a seis peloteros pudieran estar siendo seleccionados. Porque otra cosa es que al bajar el número de rondas, ha sido menor la oportunidad que tienen de ser escogidos en el sorteo”, dijo Lebrón.

Yahil Meléndez (centro) es un siore de 6'3" de estatura que tiene un acuerdo de intención para estudiar y jugar en Rice University. (Ramon "Tonito" Zayas)

En entrevista por separado el veterano escucha Johnny Ramos coincidió al señalar un número similar de potenciales candidatos a ser escogidos este año, entre los peloteros de la isla procedentes de escuela superior.

“Hay un sinnúmero de peloteros que al día de hoy no los había visto. Ahora mismo no puedo hacer comparación. Pero sí en 2023 hay por lo menos seis o siete peloteros que son prospectos ‘top’. Los demás uno no sabe el cambio que van a tener de aquí a junio. Porque mientras más competencia hay, mejor juegan. Pero hay buenos prospectos. Hay outfielders, infielders y catchers. Lo que no he visto son lanzadores”, dijo Ramos.

Otro escucha que prefirió hablar bajo anonimato, coincidió en que predominan los jugadores de cuadro interior entre los que lucen con mayores proyecciones para ser escogidos en el sorteo de 2023, así como patrulleros y receptores.

“Hay un grupo fuerte de infielders y de receptores, pero el pitcheo está un poco débil. La mayor parte tiene acuerdos en Estados Unidos (para estudiar y jugar en universidades)”, dijo el cazatalento.

Otros jugadores mencionados por algunos escuchas, que podrían tener alguna oportunidad de ser seleccionados también en el sorteo, son los jardineros Gerardo Prado, Adrián López, Yeriel Pastrana y Wilson Rodríguez, el jugador de cuadro Diego Alfonso y el receptor John López.

Dos de los jugadores con acuerdos de intención para jugar béisbol colegial son el campocorto Meléndez y el jardinero Ortiz.

Meléndez, natural de Guánica y estudiante de BYU en Caguas, tiene un acuerdo con el prestigioso programa de béisbol de Rice University, donde el exjugador de Grandes Ligas José “Cheíto” Cruz es el dirigente.

“Tengo plan A y plan B. En el plan A siempre han estado los estudios… quiero estudiar. Pero si me hacen una buena oferta o algo, nos vamos por firmar. Se nos han acercado par de organizaciones y hemos tenido reuniones”, dijo Meléndez, de 6′3″ de estatura, y quien aseguró que también ha tenido sesiones de entrenamiento privadas para algunas de estas organizaciones.

En el caso de Ortiz, este posee un acuerdo con Houston University, también en División I de la NCAA.