Suspendido el béisbol en Venezuela tras ataque de Estados Unidos y captura de Nicolás Maduro

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) suspendió de manera indefinida la actividad del round robin tras la captura del presidente Nicolás Maduro, en medio de una intervención militar de Estados Unidos reportada durante la madrugada del sábado.

La jornada programada fue oficialmente cancelada, según confirmó el equipo Navegantes del Magallanes a través de sus redes sociales. Dicho conjunto es dirigido por el boricua Yadier Molina. Por su parte, la LVBP indicó que evaluará “día a día” la posibilidad de reanudar el torneo, sin una fecha definida para hacerlo.

La suspensión interrumpe el desarrollo de la postemporada en Venezuela y ocurre semanas después de que la Confederación de Béisbol del Caribe decidió retirarle al país la sede de la Serie del Caribe, trasladándola al estado mexicano de Jalisco.

En entrevista el sábado con El Nuevo Día, el agente de Molina (Melvin Román) aseguró que el exjugador y dirigente del Magallanes está “tranquilo”.

“Hablé con él (Molina). Está bien, está tranquilo. Allá donde está, en Valencia (estado de Carabobo), pura tranquilidad, como que no pasa nada”, destacó Román.

Águilas frenan el invicto de Leones en Dominicana

Por otro lado, las Águilas Cibaeñas derrotaron 4-1 a los Leones del Escogido, para cortarles una racha de cinco victorias consecutivas y terminar con su invicto en la sexta jornada del round robin semifinal de la Liga Dominicana de Béisbol.

Ezequiel Durán remolcó una carrera con un sencillo y Jonatan Clase le siguió con un imparable productor de dos más, dentro de un ataque de tres anotaciones en el primer episodio que marcó el rumbo del encuentro. Óscar De La Cruz se acreditó la victoria con una brillante apertura de seis entradas en blanco, en las que permitió apenas dos imparables.

En San Francisco de Macorís, Eloy Jiménez bateó de 4-1, con un doble y dos carreras remolcadas, para conducir a los Toros del Este a un triunfo por 3-1 sobre los Gigantes del Cibao, que ahora han perdido sus seis compromisos en la postemporada. Los Toros, por su parte, se colocaron con marca de 4-2.

